Трамп обвинил ООН в тройном саботаже
- 25.09.2025, 9:59
В дело уже вмешалась Служба тайной охраны.
Президент США Дональд Трамп пожаловался на «тройной саботаж» во время своего участия в Генеральной ассамблее ООН.
Об этом сообщает Белый дом.
По словам Трампа, сначала внезапно остановился эскалатор, которым он пользовался. Позже во время выступления в зале перестал работать телесуфлер, а также был отключен звук.
«Это не случайность - это тройной саботаж в ООН. Им должно быть стыдно. Я отправляю копию этого письма Генеральному секретарю и требую немедленного расследования», - написал он.
Трамп подчеркнул, что ничего удивительного нет в том, что ООН «не может выполнять ту работу, для которой ее создали». Он также потребовал сохранить все записи с камер возле эскалатора, особенно момент нажатия аварийной кнопки.
Трамп добавил, что в дело уже вмешалась Служба тайной охраны.