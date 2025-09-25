Трамп обвинил ООН в тройном саботаже 25.09.2025, 9:59

3,086

Дональд Трамп

В дело уже вмешалась Служба тайной охраны.

Президент США Дональд Трамп пожаловался на «тройной саботаж» во время своего участия в Генеральной ассамблее ООН.

Об этом сообщает Белый дом.

По словам Трампа, сначала внезапно остановился эскалатор, которым он пользовался. Позже во время выступления в зале перестал работать телесуфлер, а также был отключен звук.

«Это не случайность - это тройной саботаж в ООН. Им должно быть стыдно. Я отправляю копию этого письма Генеральному секретарю и требую немедленного расследования», - написал он.

Трамп подчеркнул, что ничего удивительного нет в том, что ООН «не может выполнять ту работу, для которой ее создали». Он также потребовал сохранить все записи с камер возле эскалатора, особенно момент нажатия аварийной кнопки.

Трамп добавил, что в дело уже вмешалась Служба тайной охраны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com