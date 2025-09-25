закрыть
25 сентября 2025, четверг, 10:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп обвинил ООН в тройном саботаже

  • 25.09.2025, 9:59
  • 3,086
Трамп обвинил ООН в тройном саботаже
Дональд Трамп

В дело уже вмешалась Служба тайной охраны.

Президент США Дональд Трамп пожаловался на «тройной саботаж» во время своего участия в Генеральной ассамблее ООН.

Об этом сообщает Белый дом.

По словам Трампа, сначала внезапно остановился эскалатор, которым он пользовался. Позже во время выступления в зале перестал работать телесуфлер, а также был отключен звук.

«Это не случайность - это тройной саботаж в ООН. Им должно быть стыдно. Я отправляю копию этого письма Генеральному секретарю и требую немедленного расследования», - написал он.

Трамп подчеркнул, что ничего удивительного нет в том, что ООН «не может выполнять ту работу, для которой ее создали». Он также потребовал сохранить все записи с камер возле эскалатора, особенно момент нажатия аварийной кнопки.

Трамп добавил, что в дело уже вмешалась Служба тайной охраны.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

О чем говорят новые заявления Путина
О чем говорят новые заявления Путина Виталий Портников
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным!
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным! Ника Сандрос
Эскалация неизбежна
Эскалация неизбежна Гарри Каспаров
Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников