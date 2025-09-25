Украинский спецназ уничтожил два Ан-26 и береговые РЛС россиян в Крыму 25.09.2025, 10:12

1,336

В ГУР раскрыли подробности и опубликовали видео.

Украинские разведчики из спецподразделения ГУР «Призраки» уничтожили два самолета российских захватчиков во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО.

«Во время рейда на полуостров спецназовцы украинской военной разведки сожгли два транспортных самолета российских захватчиков Ан-26, а также поразили вражеские радиолокационную станцию надводной обстановки и береговую РЛС МР-10М1 «Мыс М1», - отметили защитники.

Уничтожение указанных целей зафиксировано в сводке Генштаба ВСУ за 24 сентября.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com