25 сентября 2025, четверг, 10:44
Украинский спецназ уничтожил два Ан-26 и береговые РЛС россиян в Крыму

  • 25.09.2025, 10:12
  • 1,336
Украинский спецназ уничтожил два Ан-26 и береговые РЛС россиян в Крыму

В ГУР раскрыли подробности и опубликовали видео.

Украинские разведчики из спецподразделения ГУР «Призраки» уничтожили два самолета российских захватчиков во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО.

«Во время рейда на полуостров спецназовцы украинской военной разведки сожгли два транспортных самолета российских захватчиков Ан-26, а также поразили вражеские радиолокационную станцию надводной обстановки и береговую РЛС МР-10М1 «Мыс М1», - отметили защитники.

Уничтожение указанных целей зафиксировано в сводке Генштаба ВСУ за 24 сентября.

