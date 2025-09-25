Украинский спецназ уничтожил два Ан-26 и береговые РЛС россиян в Крыму
- 25.09.2025, 10:12
В ГУР раскрыли подробности и опубликовали видео.
Украинские разведчики из спецподразделения ГУР «Призраки» уничтожили два самолета российских захватчиков во временно оккупированном Крыму.
Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО.
«Во время рейда на полуостров спецназовцы украинской военной разведки сожгли два транспортных самолета российских захватчиков Ан-26, а также поразили вражеские радиолокационную станцию надводной обстановки и береговую РЛС МР-10М1 «Мыс М1», - отметили защитники.
Уничтожение указанных целей зафиксировано в сводке Генштаба ВСУ за 24 сентября.