Малгожата Госевска: Анджей Почобут — настоящий символ борьбы белорусов за свои права 25.09.2025, 10:17

Малгожата Госевска

Евродепутат призвала присудить политзаключенному премию Сахарова.

Глава делегации Европарламента по связям с Беларусью, евродепутат от Польши Малгожата Госевска призвала присудить премию премию имени Андрея Сахарова журналисту Анджею Почобуту.

Сайт Charter97.org публикует выступление Малгожаты Госевской в Европейском парламенте:

— Награда Сахарова продвигает свободу слова, права меньшинств и международное право, развитие демократии и верховенство закона. Анджей Почобут своей жизнью доказал, что заслуживает этой награды, посвящая свою жизнь этим ценностям. Это настоящий символ борьбы белорусов за свои права. Это несгибаемый человек. Анджей мог выехать из Беларуси, чтобы избежать ареста, но не сделал этого. Затем ему многократно предлагали признать вину и попросить помилование у Лукашенко, чтобы получить свободу. Он не согласился.

Повторюсь: это несгибаемый человек. Его жизнь в ваших руках. Мы боремся за награду Сахарова для великой личности, но также боремся за его жизнь. Белорусская тюрьма — это не тюрьма в нашим понимании, а современный советский лагерь. Вверяю жизнь Анджея Почобута в ваши руки.

Анджей Почобут – известный гродненский журналист, один из лидеров Союза поляков в Беларуси. Он был задержан 25 марта 2021 года, осужден на 8 лет колонии усиленного режима за «призывы к санкциям» и «разжигание вражды».

В марте 2024 года польская редакция американского издания Newsweek наградила Почобута премией имени Тересы Тараньской в номинации «Фигура десятилетия».

