25 сентября 2025, четверг, 10:44
В Беловежской пуще можно услышать странные звуки

  25.09.2025, 10:33
На видео показали, кто их издает.

Ревы оленей продолжаются в Беловежской пуще, сообщила пресс-служба национального парка, опубликовав видео.

Начало осени — период гона у оленей. Этот процесс сопровождается ревом самцов. В беловежской популяции рев оленей обычно длится от 20 до 70 дней (в среднем 45 дней).

Сроки в условиях самого растянутого периода могут варьировать в пределах с середины августа до конца октября, а в условиях самого сжатого периода — с середины сентября до начала октября.

«Одних этот звук пугает, других — завораживает», — рассказали в пресс-службе национального парка.

