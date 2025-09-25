закрыть
«Глобальное лидерство остается только в фантазиях Путина»

  • 25.09.2025, 10:46
  • 2,160
«Глобальное лидерство остается только в фантазиях Путина»

У российской экономики большие проблемы?

Действительно ли российская экономика сейчас находится в кризисном состоянии, как утверждает президент США Дональд Трамп? Такой вопрос сайт Charter97.org задал украинскому политическому деятелю, экс-депутату Верховной Рады Бориславу Березе:

— Я считаю, что удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, по терминалам, по нефтехранилищам, по логистическим цепочкам, по узловым станциям и портам очень положительно влияют на российскую экономику. Если мы воспринимаем это положительно — это ослабляет российскую экономику, наносит ей максимальный ущерб и создает проблемы, которые делают ведение войны более сложным. Поэтому мне пока все нравится.

Более того, масштабирование этих ударов привело уже к тому, что в России не просто начались перебои с топливом, но и поднимаются цены там, где оно есть, а в некоторых местах уже невозможно приобрести бензин или дизель даже по талонам. То есть мы сейчас наблюдаем фактическую реакцию российского рынка на перебои, которые организованы украинскими ударами дронов.

Второй момент — по поводу слабой экономики. На сегодняшний день все эксперты, как российские, так и западные, признают, что Эльвира Набиуллина смогла удержать рубль, а российская экономика смогла перестроиться на военные рельсы. Но о чем это говорит? Это говорит о том, что милитаризация экономики привела к упадку во всех остальных отраслях. И это говорит о том, что в случае если война закончится, российская экономика просто рухнет. Она действительно зависит только от войны. Все остальное уже вторично.

Одновременно с этим Россия теряет свое первенство в тех направлениях, где у нее оно было. Она уже основательно отстала в космической гонке, отстает в гонке разработок технологий. Россия становится уже не глобальным игроком, а лишь региональным. Глобальное лидерство остается только в фантазиях Владимира Путина.

Кроме того, есть увеличивающаяся дыра в бюджете, которая уже превысила даже запланированный дефицит, и покрыть его пока россияне не могут. Поэтому с экономикой все плохо. «Газовая бензоколонка», которую раньше называли «ядерным чемоданчиком России», просто прикупила себе еще автомат, но результаты этой покупки — лишь ухудшение жизни самой России.

