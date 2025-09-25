Politico: На смену позиции Трампа по Украине повлияла Урсула фон дер Ляйен 25.09.2025, 11:03

Урсула фон дер Ляйен

Фото: X

Она позвонила президенту США напрямую.

После того, как в августе российский дрон серьезно повредил здание представительства Евросоюза в Киеве, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не стала дожидаться официальных дипломатических каналов, чтобы связаться с президентом США Дональдом Трампом.

Как пишет Politico, она просто позвонила Трампу напрямую. Два чиновника ЕС, знакомых с содержанием звонка, сообщили, что она сказала президенту США: «Вот на что способен Путин. Вот наглядный пример того, как Путин не держит свое слово».

Издание отметило, что тот факт, что фон дер Ляйен и Трамп общаются напрямую, имеет все большее геополитическое значение. Дело в том, что в начале второго срока Трампа, Евросоюз опасался, что его оставят в стороне или даже намеренно проигнорируют в жизненно важной дипломатии по вопросу войны в Украине, поскольку глава Белого дома встал на сторону Кремля.

«Но с июня что-то изменилось, и теперь два лидера регулярно общаются. Трамп осыпает фон дер Ляйен комплиментами, такими как «фантастическая» и «потрясающая», и европейские дипломаты считают, что химия между ними играет роль в ухудшении позиции Трампа в отношении Путина», - написало издание.

Издание отметило, что неожиданно резкая смена тона Трампа в отношении РФ, которую он назвал «бумажным тигром», которому трудно сравниться с «великим духом» украинцев, произошла именно после разговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и фон дер Ляйен.

Источник издания в европейских властях рассказал, что проукраинский пост Трампа в Truth Social последовал за обстоятельным разговором с фон дер Ляйен о санкциях, на котором также присутствовал госсекретарь США Марко Рубио. По словам чиновника, обсуждение в основном было сосредоточено на усилении давления на Россию.

«Фон дер Ляйен ясно дала понять, насколько мы полны решимости продолжать давление на Россию», - добавил чиновник.

Журналисты издания подчеркнули, что Трамп колеблется в отношении своих фаворитов в Европе, а это значит, что фон дер Ляйен придется идти на серьезные уступки США, особенно в вопросе торговли или по поводу крупных технологических компаний. Однако, главе Еврокомиссии удалось добиться участия ЕС в переговорах по Украине.

Второй представитель ЕС заявил, что ключевой поворотный момент в отношениях наступил на саммите G7 16–17 июня в Канаде, где фон дер Ляйен и Трамп провели двустороннюю встречу и обсудили торговое соглашение между ЕС и США.

«После этого контакты активизировались», - сказал первый представитель ЕС, отметив явное изменение в личных отношениях.

Хотя в Европе считают, что торговая сделка была унизительно однобокой, второй представитель ЕС заявил, что стиль переговоров фон дер Ляйен все же впечатлил опытного магната.

Трамп запомнил ее твердую позицию на переговорах. На следующей встрече в Вашингтоне, где фон дер Ляйен была в окружении других европейских лидеров, Трамп публично пошутил: «Думаю, вы, возможно, могущественнее всех этих парней».

«Посыл был ясен: Брюссель оптимизирует свой трансатлантический голос. Фон дер Ляйен, возможно, и не говорит от лица всей Европы, но именно она все чаще поднимает трубку. И именно ей Трамп перезванивает», - констатировало издание.

Журналисты добавили, что «Европе, которая изо всех сил пытается говорить единым голосом, важно иметь человека, способного пробиться сквозь общий шум».

