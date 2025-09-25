Таможенники заявили об исчерпании квот на льготный ввоз электромобилей 2 25.09.2025, 11:06

1,848

Что нужно знать о ввозе электроавто.

Таможня Беларуси заявила про исчерпание квот на льготный ввоз электромобилей. Подробности обнародовали в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

В ведомстве отметили: по информации, которая содержится в информационных ресурсах таможенных органов, прогнозируется, что квота, установленная квота на ввоз электромобилей, в отношении которых применяется тарифная льгота, приближается к полному исчерпанию.

В ГТК попросили белорусов учитывать указанную информацию в момент планирования ввоза электромобилей на территорию страны исходя из прогнозируемого исчерпания установленной квоты в течении одного месяца. В пресс-службе планируют каждый день информировать граждан про оставшийся объем квоты.

