Хакеры ГУР атаковали национальную платежную систему России
- 25.09.2025, 11:16
Источники рассказали детали.
С 24 по 25 сентября киберспециалисты Главного управления разведки осуществили масштабную атаку на цифровую инфраструктуру российской национальной платежной системы «СПБ» и провайдера «ТрансТелеКом».
Об этом сообщили источники РБК-Украина.
В результате атаки работа указанных ресурсов была частично парализована. Граждане России не могли осуществлять переводы между банками и оплачивать товары и услуги, в частности были недоступны онлайн-оплаты на АЗС, невозможно было оплатить проезд в общественном транспорте по QR-коду.
Также появился ряд других неудобств в пользовании онлайн-услугами для граждан РФ (например, отсутствие интернет-подключения и интерактивного телевидения).
Ориентировочные экономические убытки в результате проведенной атаки составляют до 30 млн долларов.