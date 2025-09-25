Хакеры ГУР атаковали национальную платежную систему России 25.09.2025, 11:16

Источники рассказали детали.

С 24 по 25 сентября киберспециалисты Главного управления разведки осуществили масштабную атаку на цифровую инфраструктуру российской национальной платежной системы «СПБ» и провайдера «ТрансТелеКом».

Об этом сообщили источники РБК-Украина.

В результате атаки работа указанных ресурсов была частично парализована. Граждане России не могли осуществлять переводы между банками и оплачивать товары и услуги, в частности были недоступны онлайн-оплаты на АЗС, невозможно было оплатить проезд в общественном транспорте по QR-коду.

Также появился ряд других неудобств в пользовании онлайн-услугами для граждан РФ (например, отсутствие интернет-подключения и интерактивного телевидения).

Ориентировочные экономические убытки в результате проведенной атаки составляют до 30 млн долларов.

Фото: РБК-Україна

