Выиграет ли Украина войну с Россией? 5 25.09.2025, 11:17

Риторика США играет важную роль.

После месяцев попыток склонить Киев к мирным соглашениям, президент США Дональд Трамп изменил тон, теперь он признает слабость российской экономики и подчеркивает шансы Украины вернуть потерянные территории, пишет National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Эксперты отмечают, что такие слова способны повлиять на мораль как российских, так и украинских войск. Армия продолжает сражаться, когда видит перспективу победы, иначе затяжная борьба деморализует солдат. Если Россия воспримет риторику всерьез, это может осложнить положение Кремля как дома, так и на фронте.

Однако реальные условия на поле боя остаются сложными. Экономика России, несмотря на давление, продолжает обеспечивать армию и гражданские нужды, хотя краткосрочные решения наносят долгосрочный ущерб. Продолжение войны увеличивает этот ущерб и демонстрирует уязвимость системы.

Прочный мир возможен только если Москва убедится, что ее военные цели не достижимы. Это требует постоянного военного и экономического давления, а не смешанных сигналов.

Смена риторики Трампа — потенциально положительный сигнал. Америка признает, что поражение России на поле боя является единственным надежным способом заставить Кремль отказаться от своих амбиций. Украинская сторона продолжит сопротивление, если требования Москвы останутся прежними, и только уверенность, что Россия не добьется своих целей, приблизит завершение конфликта.

