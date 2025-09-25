Как научный эксперимент 1930-х изменил современную поп-музыку 1 25.09.2025, 11:20

Неожиданно технология нашла применение в музыке.

Сегодня трудно найти человека, который хотя бы раз не слышал характерный «роботизированный» голос в популярных песнях. Этот эффект создает вокодер — устройство, которое в 1930-х годах вовсе не задумывалось как музыкальный инструмент, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

Изобретатель вокодера, американский инженер Гомер Дадли, разработал его для передачи речи на большие расстояния. Изначально устройство должно было кодировать голосовые сообщения и воссоздавать их в виде механизированной речи на другом конце линии — например, для связи между США и Европой. Само название «vocoder» образовано от слов vocal decoder.

Однако неожиданно технология нашла применение в музыке. Вокодер позволяет не только преобразовывать голос в аккорды или мелодические линии, но и добавлять к нему гармонические слои, создавая эффект будущего или чего-то «инопланетного».

Первые шаги к музыкальному использованию сделали пионеры синтезаторов Роберт Муг и Брюс Хаак в конце 1960-х. Настоящий прорыв произошел в 1990-е, когда французский дуэт Daft Punk вывел вокодер в центр своих хитов Around the World и Harder, Better, Faster, Stronger.

Хотя со временем появились и другие технологии обработки голоса — «talk box» или вокальные гармонизаторы, — именно вокодер остается символом электронного звучания. Ирония в том, что изначально созданный для связи прибор стал одним из самых влиятельных инструментов в истории поп-музыки.

