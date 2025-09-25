Трампу сообщили о готовящемся наступлении Украины 25.09.2025, 11:29

1,622

Президенту США объяснили текущую обстановку на поле боя.

Президента США Дональда Трампа проинформировали о планах Украины провести наступление, для которого потребуются данные американской разведки, рассказали The Wall Street Journal (WSJ) два осведомленных источника. По их словам, Трампу объяснили текущую обстановку на поле боя, подчеркнув, что Россия за последние годы добилась лишь незначительных успехов. Подробностей возможного наступления украинской армии собеседники издания не привели. При этом информация о планах Киева поступила от чиновников, которые склоняют президента США к более решительным действиям в вопросе урегулирования войны. В частности, от спецпредставителя главы Белого дома по Украине Кита Келлога и постоянного представителя США при ООН Майкла Уолтца.

Также 23 сентября Трамп на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. После этого он резко ужесточил риторику в отношении России. «Украина при поддержке Евросоюза способна бороться и вернуть всю свою территорию в прежних границах» и «возможно, даже пойти дальше», отметил глава Белого дома. В сложившейся ситуации он назвал Россию «бумажным тигром» с разрушающейся экономикой. «Сейчас самое время для Украины действовать», — заключил президент США.

Однако, как отмечает WSJ, Трамп «изменил риторику, но не политику». Так, к примеру, он по-прежнему разрешает продавать американское оружие Киеву, но ограничивает его использование для ударов по территории России.

