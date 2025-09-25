Россияне сдаются в плен от безысходности на Покровском направлении 25.09.2025, 11:38

Начальник разведки Первого штурмового полка ВСУ рассказал о ситуации.

Ситуация на Покровском направлении остается сложной. Однако оттуда уже есть определенные положительные известия.

Об этом «24 Каналу» рассказал начальник разведки Первого отдельного штурмового полка имени Героя Украины «Да Винчи» с позывным «Хром». По его словам, подразделения Сил обороны Украины смогли несколько стабилизировать ситуацию на Покровском направлении. Противника отодвинули от Доброполья.

Как отметил военный, значительные силы врага сейчас отрезаны от основных сил в направлении Доброполья. Они фактически остались без логистики. Это можно увидеть по тамошним пленным.

«Многие российские военные сдаются в плен от безысходности. Мы брали пленных, которые по 10 дней ничего не ели. Они добровольно идут в плен, понимая бесперспективность положения», – отметил «Хром».

Какая ситуация на Покровском направлении: смотрите карту боевых действий

При этом враг не оставляет намерений продвигаться на этом участке фронта. Они регулярно забрасывают сюда дополнительные подразделения. Именно поэтому ситуация остается сложной. Впрочем, украинские подразделения осуществляют контрнаступательные действия.

«Мы идем вперед и пытаемся заблокировать пути продвижения противника на определенные им рубежи. Пока ситуация складывается в нашу пользу», – подчеркнул военный.

