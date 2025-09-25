«Лукашенко просто поставят перед фактом» 2 25.09.2025, 11:40

2,448

Белорусская армия перенимает российский опыт.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина в интервью YouTube-каналу известного журналиста Евгения Киселева призвала не недооценивать потенциал армий Лукашенко и Путина:

— Знаю, что в белорусской армии активно идет активное обучение военнослужащих управлению беспилотными аппаратами. Ведется обучение отражению атак БПЛА. Беспилотники сегодня производятся на территории Беларуси, сразу на нескольких предприятиях.

Белорусская армия перенимает российский опыт. Мы понимаем, что сегодня есть только две страны, которые могут воевать в условиях современной войны — Россия и Украина. Страны НАТО, к сожалению, судя по последним событиям, не готовы к тому, что сегодня война ведется совершенно новыми средствами — при активном использовании БПЛА. И только сейчас они начали говорить про «стену дронов», но опять же, сколько времени уйдет на ее создание.

Я всегда говорю, что белорусы не хотят воевать против украинцев. Они не хотели бы поднимать оружие против людей, которые являются для нас действительно братьями.

Но Лукашенко просто поставят перед фактом: или отправляешь в армию в Украину, или тебя просто через два часа не будет вообще на этом белом свете. Вот и все. Как его никто не спрашивал, когда территория Беларуси использовалась российской армией.

