В оккупированном Крыму начался топливный коллапс
- 25.09.2025, 11:53
Ресурсов критически не хватает.
Россияне начали использовать Крымский мост для переброски горючего во временно оккупированный Крым, где наблюдается критический дефицит ресурсов.
Об этом рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.
«Информация еще проходит проверку, но, по имеющимся данным, Россия использует Крымский мост для доставки топлива из-за ограничений на железнодорожные маршруты, которые стали непригодными после нескольких инцидентов», - рассказал Плетенчук
Он уточнил, что проблема с дефицитом топлива пока касается гражданского населения, а со временем может повлиять и на боевые подразделения оккупантов, которые выполняют задачи в Крыму.
Второй серьезной проблемой для врага, по словам спикера, является снабжение водой.
Плетенчук также сообщил, что российских кораблей в Черном и Азовском морях пока не зафиксировано, однако авиация врага остается активной.
«В среднем за сутки они поднимают несколько десятков самолетов, вертолетов и разведывательных дронов», - добавил Плетенчук.