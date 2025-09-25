Алесь Беляцкий перенес в тюрьме операцию 25.09.2025, 11:57

Алесь Беляцкий

Какую — неизвестно.

25 сентября политзаключенному, Нобелевскому лауреату Алесю Беляцкому исполняется 63 года. Пятый раз подряд он встречает день рождения за решеткой.

Летом, как сообщает «Радыё Свабода», Беляцкого возили на операцию в тюремную больницу в Колядичах под Минском. Известно, что операция была на ногах, но какая именно — точно неизвестно.

«И вроде бы операция прошла нормально, иначе бы его не возвращали в колонию столь быстро. А его вернули, он снова в отряде. Но снова ли работает Алесь на деревообработке, или где в другом месте, неизвестно», — сообщает издание.

Правозащитник Алесь Беляцкий был арестован в июле 2021-го и осужден на 10 лет. Наказание он отбывает в колонии №9 в Горках Могилевской области.

