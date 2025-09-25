закрыть
25 сентября 2025, четверг, 12:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Алесь Беляцкий перенес в тюрьме операцию

  • 25.09.2025, 11:57
Алесь Беляцкий перенес в тюрьме операцию
Алесь Беляцкий

Какую — неизвестно.

25 сентября политзаключенному, Нобелевскому лауреату Алесю Беляцкому исполняется 63 года. Пятый раз подряд он встречает день рождения за решеткой.

Летом, как сообщает «Радыё Свабода», Беляцкого возили на операцию в тюремную больницу в Колядичах под Минском. Известно, что операция была на ногах, но какая именно — точно неизвестно.

«И вроде бы операция прошла нормально, иначе бы его не возвращали в колонию столь быстро. А его вернули, он снова в отряде. Но снова ли работает Алесь на деревообработке, или где в другом месте, неизвестно», — сообщает издание.

Правозащитник Алесь Беляцкий был арестован в июле 2021-го и осужден на 10 лет. Наказание он отбывает в колонии №9 в Горках Могилевской области.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

О чем говорят новые заявления Путина
О чем говорят новые заявления Путина Виталий Портников
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным!
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным! Ника Сандрос
Эскалация неизбежна
Эскалация неизбежна Гарри Каспаров
Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников