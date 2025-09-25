На Камчатке медведь пришел в город и напал на россиян 25.09.2025, 12:10

Погибла пенсионерка.

В российском Петропавловске-Камчатском медведь напал на мужчину, 12-летнего ребенка и пожилую женщину. Пенсионерка умерла в больнице, пишет «Коммерсантъ».

Первое нападение произошло на парковке на Озерной улице, пишет «АиФ-Камчатка». Мужчина успел запрыгнуть в автомобиль. «Хищник не успокоился, стал со всей силы стучать по машине, но вскоре ушел. На машине остались серьезные вмятины»,— сказано в публикации.

Затем, примерно в 7:30 по местному времени, медведь напал на школьника возле спортивного комплекса «Водник». Хищник ударил ребенка по спине, когда тот пытался убежать. Мальчик упал и притворился мертвым, после чего медведь ушел. Мать школьника рассказала РЕН ТВ, что ребенок получил травму виска и колена.

Затем возле школы №3 медведь напал на 84-летнюю женщину. Ее госпитализировали со скальпированными ранами, сообщили «Ъ» в краевом Минздраве. В больнице пациентка умерла.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com