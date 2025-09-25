закрыть
25 сентября 2025, четверг
Ричард Гир хотел повторить подвиг Кристиана Бэйла

  • 25.09.2025, 12:10
Ричард Гир

Режиссер остановил его.

В 1980-е Ричард Гир считался главным секс-символом Голливуда. После успеха фильмов «Американский жиголо» (1980) и «Офицер и джентльмен» (1982) он стал одним из самых востребованных актеров десятилетия, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

Настоящий мировой прорыв случился в 1990-м — романтическая комедия «Красотка» с Джулией Робертс принесла актеру статус суперзвезды и «Золотой глобус», а фильму — почти полмиллиарда долларов кассовых сборов.

В 2024 году актер вновь объединился с режиссером Полом Шредером, с которым когда-то работал над «Американским жиголо». В драме «О, Канада» Гир сыграл умирающего режиссера, размышляющего о своей жизни. По словам Шредера, актер стремился к максимальному реализму и хотел резко похудеть ради роли, как Кристиан Бэйл для фильма «Машинист» (2004), где тот сбросил 28 килограммов.

Однако режиссер не позволил Гиру довести себя до крайности:

«Он хотел выглядеть как скелет. Но у меня были сцены с его героем в молодости, поэтому я не мог позволить ему так измениться», — объяснил Шредер.

Фильм получил положительные отзывы критиков, отметивших силу и самоотдачу Гира.

Сейчас актер продолжает карьеру. Он снялся в сериале о ЦРУ «Агентство» вместе с Майклом Фассбендером, где сыграл главу лондонского отделения Боско. Второй сезон проекта ожидается к концу 2025 года.

