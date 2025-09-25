закрыть
25 сентября 2025, четверг
В оккупированном Крыму полностью пропал бензин

  • 25.09.2025, 12:21
В оккупированном Крыму полностью пропал бензин

АИ 92 появится лишь через две недели.

Глава оккупационной администрации Крым Сергей Аксенов в своем видеозаявлении объяснил дефицит «объективными причинами», «в связи со снижением объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах России».

Аксенов заявил, что «предпринимаются все необходимые меры» и пообещал, что 95‑й бензин появится через два дня, а 92‑й — через две недели.

Отметим, дроны ВСУ ежедневно поражают нефтеперерабатывающие заводы на территории России. Во многих регионах РФ уже ограничили количества бензина, который продают в одни руки.

