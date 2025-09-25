Бывшего «хозяина Молдовы» экстрадировали из Афин в Кишинев 4 25.09.2025, 12:38

3,354

Владимир Плахотнюк

Олигарх Плахотнюк был задержан в Греции, когда он собирался вылететь в Дубай.

Бывшего «хозяина Молдовы», олигарха Влада Плахотнюка экстрадировали из Греции в Молдову.

Об этом сообщает Newsmaker.

Утром 25 сентября Плахотнюка привезли в Кишинев под конвоем прямым рейсом из Афин. На обнародованном видео (последние 4 минуты) можно видеть, как олигарх под конвоем выходит из самолета после того, как борт покинули обычные пассажиры рейса.

В Минюсте ранее сообщили, что его будут содержать в тюрьме №13 в Кишиневе.

Напомним, сначала сообщали, что экстрадиция Плахотнюка планируется на 25 сентября. 17 сентября Минюст Греции приостановил экстрадицию беглого олигарха в Молдову.

Впоследствии Греция отменила это решение и возобновила процедуру экстрадиции.

Плахотнюк был задержан в Греции 22 июля, когда он собирался вылететь в Дубай.

В Молдове против Плахотнюка выданы ордера на арест по трем делам, самое громкое из которых – о «краже миллиарда» в 2014 году из банков Молдовы.

По данным прокуратуры, Плахотнюк через контролируемые Иланом Шором компании получил более 40 млн долларов. Дело передали в суд в 2023 году. В феврале 2025 года его объявили в розыск через Интерпол.

До потери власти и бегства из страны в 2019 году Плахотнюк имел большое влияние на жизнь страны, из-за чего его получил прозвище «властителя Молдовы».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com