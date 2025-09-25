закрыть
25 сентября 2025, четверг, 13:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Бывшего «хозяина Молдовы» экстрадировали из Афин в Кишинев

4
  • 25.09.2025, 12:38
  • 3,354
Бывшего «хозяина Молдовы» экстрадировали из Афин в Кишинев
Владимир Плахотнюк

Олигарх Плахотнюк был задержан в Греции, когда он собирался вылететь в Дубай.

Бывшего «хозяина Молдовы», олигарха Влада Плахотнюка экстрадировали из Греции в Молдову.

Об этом сообщает Newsmaker.

Утром 25 сентября Плахотнюка привезли в Кишинев под конвоем прямым рейсом из Афин. На обнародованном видео (последние 4 минуты) можно видеть, как олигарх под конвоем выходит из самолета после того, как борт покинули обычные пассажиры рейса.

В Минюсте ранее сообщили, что его будут содержать в тюрьме №13 в Кишиневе.

Напомним, сначала сообщали, что экстрадиция Плахотнюка планируется на 25 сентября. 17 сентября Минюст Греции приостановил экстрадицию беглого олигарха в Молдову.

Впоследствии Греция отменила это решение и возобновила процедуру экстрадиции.

Плахотнюк был задержан в Греции 22 июля, когда он собирался вылететь в Дубай.

В Молдове против Плахотнюка выданы ордера на арест по трем делам, самое громкое из которых – о «краже миллиарда» в 2014 году из банков Молдовы.

По данным прокуратуры, Плахотнюк через контролируемые Иланом Шором компании получил более 40 млн долларов. Дело передали в суд в 2023 году. В феврале 2025 года его объявили в розыск через Интерпол.

До потери власти и бегства из страны в 2019 году Плахотнюк имел большое влияние на жизнь страны, из-за чего его получил прозвище «властителя Молдовы».

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

О чем говорят новые заявления Путина
О чем говорят новые заявления Путина Виталий Портников
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным!
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным! Ника Сандрос
Эскалация неизбежна
Эскалация неизбежна Гарри Каспаров
Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников