Бывшего «хозяина Молдовы» экстрадировали из Афин в Кишинев

Бывшего «хозяина Молдовы» экстрадировали из Афин в Кишинев4
- 25.09.2025, 12:38
- 3,354
Олигарх Плахотнюк был задержан в Греции, когда он собирался вылететь в Дубай.
Бывшего «хозяина Молдовы», олигарха Влада Плахотнюка экстрадировали из Греции в Молдову.
Об этом сообщает Newsmaker.
Утром 25 сентября Плахотнюка привезли в Кишинев под конвоем прямым рейсом из Афин. На обнародованном видео (последние 4 минуты) можно видеть, как олигарх под конвоем выходит из самолета после того, как борт покинули обычные пассажиры рейса.
В Минюсте ранее сообщили, что его будут содержать в тюрьме №13 в Кишиневе.
Напомним, сначала сообщали, что экстрадиция Плахотнюка планируется на 25 сентября. 17 сентября Минюст Греции приостановил экстрадицию беглого олигарха в Молдову.
Впоследствии Греция отменила это решение и возобновила процедуру экстрадиции.
Плахотнюк был задержан в Греции 22 июля, когда он собирался вылететь в Дубай.
В Молдове против Плахотнюка выданы ордера на арест по трем делам, самое громкое из которых – о «краже миллиарда» в 2014 году из банков Молдовы.
По данным прокуратуры, Плахотнюк через контролируемые Иланом Шором компании получил более 40 млн долларов. Дело передали в суд в 2023 году. В феврале 2025 года его объявили в розыск через Интерпол.
До потери власти и бегства из страны в 2019 году Плахотнюк имел большое влияние на жизнь страны, из-за чего его получил прозвище «властителя Молдовы».