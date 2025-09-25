Белорус повторил поступок Майка Тайсона

Белорус повторил поступок Майка Тайсона6
- 25.09.2025, 12:40
- 3,328
Он находился в алкогольном опьянении.
В Пружанах произошел инцидент, который напомнил знаменитый случай с боксером Майком Тайсоном: во время драки один из участников откусил своему оппоненту часть уха.
Об этом сообщает Департамент охраны МВД.
Все началось с того, что наряд Фрунзенского отдела охраны прибыл по сигналу тревожной сигнализации и задержал 26-летнего мужчину из Пружан.
По информации правоохранителей, он находился в состоянии алкогольного опьянения и стал участником конфликта, который привел к серьезным последствиям.
«В ходе конфликта задержанный причинил тяжкие телесные повреждения 30-летнему минчанину. В пылу драки нападавший откусил часть уха мужчине», – сообщили в департаменте охраны.