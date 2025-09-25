закрыть
Атаки Украины на нефтяные объекты России начинают влиять на мировые рынки

5
  • 25.09.2025, 12:47
  • 2,764
Атаки Украины на нефтяные объекты России начинают влиять на мировые рынки

РФ может перестать экспортировать нефть.

Украинские удары по российским нефтяным объектам постепенно перестают быть лишь локальными инцидентами и начинают оказывать заметное влияние на глобальные рынки, пишет The National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Ранее в течение войны аналитики считали, что атаки Украины в основном затрагивают внутренние перерабатывающие мощности России, не влияя на экспорт. Однако за последние месяцы ситуация изменилась: удары стали более частыми и целенаправленными, а объекты атаки сместились на экспортные терминалы.

В августе три удара по вспомогательной инфраструктуре терминалов, трубопроводов и насосных станций нарушили поток нефти. Особенно значимой стала атака дронов 12 сентября на терминал Приморск в Балтийском море, где повреждены насосные станции и загрузочная инфраструктура. Приморск обрабатывает 1,25 млн баррелей в сутки, и его временное выведение из строя затруднило перераспределение объемов на другой крупный терминал — Усть-Луга.

Хотя терминал вскоре частично восстановил работу, повторяющиеся атаки постепенно сокращают объемы экспорта. В результате переработка нефти в России снизилась примерно на 10%, что уменьшает доступность нефтепродуктов для поставок на внешние рынки.

Ограниченные резервы хранения нефти в России усиливают эффект. В случае продолжительных перебоев может потребоваться приостановка добычи, что приведет к невыполнению квот ОПЕК+ и росту разрыва в ценах на бензин и дизель.

Для других стран ОПЕК+, таких как Саудовская Аравия и ОАЭ, это может стать преимуществом. Сдерживая российские объемы, они смогут увеличить свою долю на рынке и избежать напряженных переговоров о квотах на следующий год.

