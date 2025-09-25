Таможня предупредила белорусов о прекращении важной льготы 2 25.09.2025, 12:57

2,334

Квота будет исчерпана в течение одного месяца.

Государственный таможенный комитет (ГТК) предупредил белорусов о том, что вот-вот будет исчерпана квота на электромобили, которые можно ввести в страну по льготному тарифу. По расчетам ведомства, квота будет исчерпана «в течение одного месяца», пишет Telegraf.news.

Такие сроки в ГТК рассчитывали на основании сведений из своих информационных систем.

Льготы по таможенным пошлинам в Беларуси, согласно решению Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), могут применяться до конца этого года - до 31 декабря 2025 года, но только в рамках квот, установленных Евразийским экономическим союзом. Для Беларуси эти квоты ограничиваются 15 тыс. электромобилей.

Судя по данным информационных систем ГТК, этот лимит будет исчерпан в течение ближайшего месяца. Об оставшемся объеме квоты ведомство пообещало информировать на ежедневной основе, чтобы компании и индивидуальные предприниматели, планирующие ввезти электромобиль в страну, могли рассчитывать свои траты.

