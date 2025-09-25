Латвия вводит платную электронную очередь на границе
- 25.09.2025, 13:17
Эта мера будет действовать и на пункте пропуска с Беларусью
Для пересечения латвийской границы с 15 октября 2025 года транспорту придется регистрироваться в электронной очереди и платить за это.
Соответствующее решение приняло 23 сентября правительство страны, сообщают латвийские СМИ. Предполагается, что нововведение упорядочит движение на границе, позволит сократить очереди и повысить эффективность пропускного режима.
Все водители, пересекающие границу Латвии будут обязаны зарегистрировать свои автомобили в системе бронирования электронной очереди и оплатить сбор — 9,3 евро. Эта мера будет действовать и на пункте пропуска «Патерниеки» на границе с Беларусью (с белорусской стороны «Григоровщина»).
Записаться в электронную очередь можно будет уже с 1 октября.
От оплаты этого сбора будут освобождены конные экипажи, велосипедисты, автобусы, занимающиеся регулярными пассажирскими перевозками, и некоторые другие (однако автобусы обязаны пройти регистрацию).