Зеленский посоветовал чиновникам в Кремле искать бомбоубежища

Владимир Зеленский

Украина имеет поддержку Трампа в ударах по российским целям.

Российским, работающим в Кремле, чиновникам придется необходимо выяснить, то находится ближайшее бомбоубежище если Россия не прекратит войну.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью изданию Axios.

По его словам, сейчас Украина имеет явную поддержку президента США Дональда Трампа в ударах по российским целям, таким как энергетическая инфраструктура и оружейные заводы.

Он также добавил, что если Украина получит дополнительное оружие большой дальности от США и использует его. Однако он не сказал о каком именно оружии идет речь, добавив, что Трамп ответил ему: «Мы поработаем над этим».

Кроме этого Зеленский отметил, что Украина не будет бомбить гражданское население, потому что «мы не террористы». Но он намекнул, что центры российской власти, такие как Кремль, вполне могут стать мишенями.

«Они должны знать, где находятся бомбоубежища. Им это нужно. Если они не прекратят войну, это им в любом случае понадобится. Они должны знать, что мы в Украине ежедневно будем отвечать. Если они нападут на нас, мы ответим им», - сказал он.

