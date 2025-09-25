закрыть
Ученые раскрыли возможный секрет долголетия самой старой женщины в мире

3
  • 25.09.2025, 13:21
  • 1,794
Ученые раскрыли возможный секрет долголетия самой старой женщины в мире
Мария Браньяс

Ей 117 лет.

Генетика может играть ключевую роль в экстремальном долголетии — к такому выводу пришли испанские исследователи, изучив здоровье Марии Браньяс, одной из старейших долгожительниц в истории. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Reports Medicine (CRM).

Женщина, умершая в 2024 году в возрасте 117 лет, оказалась обладательницей «молодого» генома и уникальных биомаркеров, которые могли помочь ей сохранять здоровье до глубокой старости.

Ученые из Института исследования лейкемии имени Хосепа Каррераса в Барселоне проанализировали образцы крови, слюны, мочи и кала Браньяс, собранные при ее жизни. Результаты показали: в организме долгожительницы был снижен уровень воспаления. Кроме того, женщину выделяли отличное состояние сердечно-сосудистой системы и микробиома, а также низкий уровень «плохого» холестерина ЛПНП (липопротеинов низкой плотности).

Также исследователи обнаружили у Браньяс редкие генетические варианты, связанные с крепким иммунитетом, здоровьем сердца и мозга. Ученые подчеркнули: даже при сильной эрозии теломер — защитных участков хромосом, обычно ассоциируемых с риском смерти, — ее клетки сохраняли способность к обновлению. Авторы работы предполагают, что в ее случае короткие теломеры могли, наоборот, снижать риск развития рака.

По словам исследователей, Мария Браньяс вела активный образ жизни и придерживалась принципов средиземноморской диеты.

«Наши данные показывают: даже в экстремально пожилом возрасте хорошее здоровье возможно, — отмечают авторы статьи. — Долголетие не обязательно сопровождается болезнями».

Ученые надеются, что результаты работы могут стать основой для дальнейших исследований биомаркеров здорового старения и стратегий продления жизни. Однако они признают, что изучение одного человека имеет свои ограничения.

