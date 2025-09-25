Зеленский готов уйти с поста президента после окончания войны

Зеленский готов уйти с поста президента после окончания войны3
- 25.09.2025, 13:24
Цель президента Украины — закончить войну.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью на «The Axios Show», что не планирует руководить страной в мирное время и готов оставить пост после окончания войны. Он также пообещал инициировать в парламенте организацию выборов в случае заключения перемирия, пишет Axios (перевод — сайт Charter97.org).
«Моя цель — закончить войну, а не продолжать оставаться у власти», — подчеркнул Зеленский. По его словам, безопасность и конституционные ограничения Украины создают трудности для проведения выборов, но при желании их можно организовать.
Зеленский дал интервью в Нью-Йорке сразу перед после участия в Генассамблее ООН. На вопрос, готов ли он инициировать выборы при многоэтапном прекращении огня, Зеленский ответил утвердительно. «Если будет перемирие, мы можем использовать это время, и я могу сообщить об этом в парламенте», — добавил он.
Президент отметил, что украинцы могут захотеть «лидера с новым мандатом» для принятия важных решений, обеспечивающих долгосрочный мир.
Зеленский был избран в 2019 году с убедительным перевесом. Без войны его пятилетний срок закончился бы в мае 2024 года. В первые месяцы войны его рейтинг поддержки достигал около 90%, и, по последним опросам, остается выше 60%.
В июле Зеленский столкнулся с первыми значительными внутренними протестами после попытки парламентариев ослабить независимые антикоррупционные органы, хотя инициатива была быстро отменена. Если президент поддержит законопроект о проведении выборов, его поддержка в парламенте, где у его партии большинство, будет высокой.
По Конституции Украины выборы запрещены во время военного положения, а текущая ситуация с безопасностью делает их организацию крайне сложной: около 20% территории оккупированы Россией, миллионы украинцев перемещены, и страна остается в зоне потенциальных ударов.