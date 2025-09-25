Российские танкеры решили прятаться в горах Кавказа
- Андрей Клименко
- 25.09.2025, 13:39
Украина начала вводить новые санкции против нефтяных портов РФ в Черном море.
В результате атаки украинских добрых дронов с моря и воздуха все нефтяные танкеры в районе Новороссийска – Туапсе решили прятаться на берегу – в горных лесах Маркотхского хребта Кавказских гор.
А это свежая цитата из выступления президента Украины 24 сентября 2025 года на сессии Генассамблеи ООН.
«Факты просты: остановить эту войну сейчас – и вместе с ней глобальную гонку вооружений – дешевле, чем строить подземные детсады или огромные бункеры для критической инфраструктуры потом.
Остановить Путина сейчас – дешевле, чем пытаться защитить каждый порт и каждый корабль от террористов с морскими дронами.
Остановить Россию сейчас – дешевле, чем думать, кто первый создаст простой дрон с ядерной боеголовкой», – подчеркнул Зеленский.
Надеемся, что этот прозрачный намек поймут все...
Андрей Клименко, «Фейсбук»