Российские танкеры решили прятаться в горах Кавказа Андрей Клименко

25.09.2025, 13:39

Украина начала вводить новые санкции против нефтяных портов РФ в Черном море.

В результате атаки украинских добрых дронов с моря и воздуха все нефтяные танкеры в районе Новороссийска – Туапсе решили прятаться на берегу – в горных лесах Маркотхского хребта Кавказских гор.

А это свежая цитата из выступления президента Украины 24 сентября 2025 года на сессии Генассамблеи ООН.

«Факты просты: остановить эту войну сейчас – и вместе с ней глобальную гонку вооружений – дешевле, чем строить подземные детсады или огромные бункеры для критической инфраструктуры потом.

Остановить Путина сейчас – дешевле, чем пытаться защитить каждый порт и каждый корабль от террористов с морскими дронами.

Остановить Россию сейчас – дешевле, чем думать, кто первый создаст простой дрон с ядерной боеголовкой», – подчеркнул Зеленский.

Надеемся, что этот прозрачный намек поймут все...

Андрей Клименко, «Фейсбук»

