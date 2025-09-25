СМИ: Банки нарушают законы, собирая данные о белорусах

СМИ: Банки нарушают законы, собирая данные о белорусах1
- 25.09.2025, 13:40
Речь идет об оформлении кредитов и звонках на работу.
В Центр по защите персональных данных обратился белорус с жалобой: при подаче заявки на микрозаем его попросили указать фамилии, имена и телефоны супруга, родственников или даже коллег, пишет Onliner.
Возник вопрос: вправе ли банки и финансовые организации собирать такие сведения?
В Центре пояснили, что подобные действия нарушают законодательство. Персональные данные третьих лиц (родственников, коллег и др.) можно обрабатывать только при наличии их согласия. Если же заявитель просто указывает их контакты в анкете, этого недостаточно.
Отдельно разъяснили и ситуацию со «звонками на работу». С 22 ноября 2025 года вступает в силу постановление Нацбанка №214, по которому при оценке кредитоспособности или платежеспособности заемщика запрещено использовать информацию о его доходах, полученную от третьих лиц устно, например, по телефону. Для проверки банки должны опираться только на официальные источники и документы.