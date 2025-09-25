Когда в Беларуси включат отопление: последняя информация 1 25.09.2025, 13:48

Теплая погода в первый месяц осени сменилась резким похолоданием.

В связи с этим в стране постепенно начали включать отопление, пишет «Комсомолка».

В частности, первой о включении отопления в объектах социальной сферы заявила Витебская область. В четверг, 25 сентября, тепло подадут в детские сады, школы, медучреждения. Также отопления включат в лечебно-профилактических, медицинских учреждениях, музеях, библиотеках, госархивах, гостиницах, учреждениях соцобеспечения, специализированных учебно-спортивные учреждения.

Вместе с тем в ЖКХ Минска сказали, когда в столице начнут включать отопление. Начальник производственного отдела Минского городского жилищно-коммунального хозяйства Наталья Войтехович обратила внимание, что подача тепла в объекты социальной сферы, административные здания, жилфонд будет начата после принятия соответствующего решения со стороны Мингорисполкома.

Войтехович напомнила, что начало отопительного сезона зависит от погодных условий. В частности, в социальные объекты тепло подают, если среднесуточная температура трое суток подряд держится на уровне +10 градусов. Отопление в жилом фонде включают после того, как среднесуточная температура на протяжении трех дней не выше +8 градусов.

По данным на 25 сентября 2025 года Гродненская, Гомельская, Брестская, Могилевская области не информировали о включении отопления.

Однако Министерство образования взяло на контроль этот вопрос и создало чат-бот для обращений о температуре в школах и садах. В частности, ведомство запустило чат-бот по вопросам температурного режима в учереждениях образования, который принимает обращения граждан, связанные температурами в детских садах, школах и учреждениях допобразования.

