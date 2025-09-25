закрыть
25 сентября 2025, четверг, 14:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Когда в Беларуси включат отопление: последняя информация

1
  • 25.09.2025, 13:48
Когда в Беларуси включат отопление: последняя информация

Теплая погода в первый месяц осени сменилась резким похолоданием.

В связи с этим в стране постепенно начали включать отопление, пишет «Комсомолка».

В частности, первой о включении отопления в объектах социальной сферы заявила Витебская область. В четверг, 25 сентября, тепло подадут в детские сады, школы, медучреждения. Также отопления включат в лечебно-профилактических, медицинских учреждениях, музеях, библиотеках, госархивах, гостиницах, учреждениях соцобеспечения, специализированных учебно-спортивные учреждения.

Вместе с тем в ЖКХ Минска сказали, когда в столице начнут включать отопление. Начальник производственного отдела Минского городского жилищно-коммунального хозяйства Наталья Войтехович обратила внимание, что подача тепла в объекты социальной сферы, административные здания, жилфонд будет начата после принятия соответствующего решения со стороны Мингорисполкома.

Войтехович напомнила, что начало отопительного сезона зависит от погодных условий. В частности, в социальные объекты тепло подают, если среднесуточная температура трое суток подряд держится на уровне +10 градусов. Отопление в жилом фонде включают после того, как среднесуточная температура на протяжении трех дней не выше +8 градусов.

По данным на 25 сентября 2025 года Гродненская, Гомельская, Брестская, Могилевская области не информировали о включении отопления.

Однако Министерство образования взяло на контроль этот вопрос и создало чат-бот для обращений о температуре в школах и садах. В частности, ведомство запустило чат-бот по вопросам температурного режима в учереждениях образования, который принимает обращения граждан, связанные температурами в детских садах, школах и учреждениях допобразования.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

О чем говорят новые заявления Путина
О чем говорят новые заявления Путина Виталий Портников
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным!
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным! Ника Сандрос
Эскалация неизбежна
Эскалация неизбежна Гарри Каспаров
Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников