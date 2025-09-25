закрыть
25 сентября 2025, четверг
Gazeta Wyborcza: Польша может начать сбивать самолеты и дроны в небе над Беларусью

  • 25.09.2025, 13:59
Gazeta Wyborcza: Польша может начать сбивать самолеты и дроны в небе над Беларусью

Идут консультации.

В Польше идут консультации на тему возможности поражения угрожающих ей российских самолетов, дронов и ракет в небе Украины и Беларуси.

Как объясняет Gazeta Wyborcza, в 2022 году партия PiS изменила закон об использовании польских вооруженных сил за рубежом таким образом, что он лишает польское правительство права самостоятельно принимать решения о сбивании над Украиной и Беларусью российских беспилотников.

Нынешняя коалиция собирается изменить этот закон.

«Сегодня мы обсуждаем стратегию использования нашей авиации и противовоздушной обороны над Украиной или Беларусью, чтобы сбивать российские самолеты, беспилотники или ракеты, которые еще не пересекли польскую границу.

Между тем, по-прежнему действует положение, которое не позволяет нашим властям самостоятельно принимать такое решение. Это нужно быстро изменить, если только кто-то не хочет, чтобы все осталось как есть, а наша оборона не была столь эффективной, насколько это возможно», — цитирует газета эксперта.

