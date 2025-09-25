закрыть
25 сентября 2025, четверг, 15:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Как чиновники добивают белорусскую медицину

1
  • Наста Захаревич
  • 25.09.2025, 14:31
  • 1,464
Как чиновники добивают белорусскую медицину

Медицинская система в нашей стране очень забюрократизирована.

Помните, как в начале пандемии Лукашенко обвинял первую в Беларуси официальную жертву коронавируса в том, что она умерла? Виктор Дашкевич продолжал ходить на работу, так как никакого локдауна, освобождения от трудовых обязанностей, не было, а потом его этим еще и упрекали. Системе такой подход понравился, и сейчас нас обвиняют вообще во всем.

Вон недавно в Минске в районном чате люди начали жаловаться, что в поликлинике не хватает педиатров, при этом образуются очереди и хаос. Но виноваты в этом, по словам пропагандистов, сами люди. Вы, говорят, сами создаете ажиотаж и впечатление толпы. Нечего, говорят, двоим взрослым ребенка сопровождать. А еще, оказывается, проблема в том, что люди по пятницам массово ходят закрывать больничные. Так что, если вы не знали, это ваша вина, что докторша дала больничный до пятницы. Вы должны были это предусмотреть и... А собственно, что вы должны были сделать? Не болеть? Не брать больничный? Может, сразу не рождаться, чтобы не приносить государству столько забот?

Напомню, согласно Минздраву, в Беларуси в конце 2024 года работали почти 48 тысяч врачей, а еще четырех тысяч – не хватало. Недостатком специалистов именно в детских поликлиниках удивить вообще трудно – в областном городе в детской поликлинике может не быть, например, хирурга. Вообще никакого – ни по распределению, ни пенсионера, который продолжает работать, никого. А очереди к педиатрам напоминают трехглавого дракона: одна очередь с талонами, вторая – без талонов, третья – поставить подпись на документе.

То есть проблемы одновременно две: и объективная нехватка медиков, и крайне нерациональный подход государства к тому, как нужно использовать их время. Устранить первую проблему, конечно, сложнее – для этого нужно повышать зарплаты, улучшать условия работы, оборудование в клиниках и вообще прекратить массовые репрессии в стране. Но без огромных денег и даже при нынешнем политическом кризисе можно перераспределять нагрузку и освобождать врачей от лишних обязанностей.

То, что медицинская система в нашей стране очень забюрократизирована, я понимала еще живя в Беларуси, но только после отъезда в Латвию я осознала, насколько это катастрофически. Оказывается, получить новый рецепт на лекарства, которые нужно принимать постоянно, можно по телефону либо мессенджеру. Чтобы узнать результаты анализов, не нужно записываться на отдельный прием – их можно увидеть онлайн независимо от того, в какой лаборатории брали биоматериал. Даже чтобы открыть или закрыть больничный, иногда не обязательно приходить в клинику – это тоже можно сделать онлайн. Так же можно получить направления на обследования и к узким специалистам.

Я в Риге вижу свою терапевтку только тогда, когда нужен осмотр или когда накопилось много вопросов, их нужно все обсудить и придумать какой-то план. Все остальное решается звонком медсестре. В спорные моменты медсестра переспрашивает что-то у врача, и та либо дает добро, чтобы оформить что-то онлайн, либо все же просит прийти и поговорить лично. И да, здесь тоже не хватает медиков и система очень далека от идеала. И я понимаю, что для максимальной автоматизации нужно много денег. Но можно же разгружать врачей хоть как-то? Так может и дойдем до того, что прием у педиатра в поликлинике будет дольше 10 минут.

Первые шаги на пути к дигитализации в Беларуси уже предпринимаются, но они такие слабые, что давать им хорошую оценку в 2025 году как-то сложновато. Например, давно уже разработана система для электронных рецептов, но пользоваться ими до сих пор можно не во всех аптеках. Узнать без визита в аптеку, сколько, например, осталось невыкупленных лекарств из выписанных рецептов, тоже нельзя. Все в каком-то зачаточном состоянии. До конца этого года обещают запустить национальную систему электронного здравоохранения. Ну что ж, ждем!

А пока что просто напоминание чиновникам от медицины и пропагандистам от Лукашенко: в том, что медицинская система в Беларуси так плохо работает, виноваты именно вы – люди, которые привели ее в это состояние. И никакие ваши попытки перекладывать ответственность с больной головы на здоровую не отменят этой реальности.

Наста Захаревич, «Белсат»

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

О чем говорят новые заявления Путина
О чем говорят новые заявления Путина Виталий Портников
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным!
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным! Ника Сандрос
Эскалация неизбежна
Эскалация неизбежна Гарри Каспаров
Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников