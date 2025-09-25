Как чиновники добивают белорусскую медицину 1 Наста Захаревич

25.09.2025, 14:31

Медицинская система в нашей стране очень забюрократизирована.

Помните, как в начале пандемии Лукашенко обвинял первую в Беларуси официальную жертву коронавируса в том, что она умерла? Виктор Дашкевич продолжал ходить на работу, так как никакого локдауна, освобождения от трудовых обязанностей, не было, а потом его этим еще и упрекали. Системе такой подход понравился, и сейчас нас обвиняют вообще во всем.

Вон недавно в Минске в районном чате люди начали жаловаться, что в поликлинике не хватает педиатров, при этом образуются очереди и хаос. Но виноваты в этом, по словам пропагандистов, сами люди. Вы, говорят, сами создаете ажиотаж и впечатление толпы. Нечего, говорят, двоим взрослым ребенка сопровождать. А еще, оказывается, проблема в том, что люди по пятницам массово ходят закрывать больничные. Так что, если вы не знали, это ваша вина, что докторша дала больничный до пятницы. Вы должны были это предусмотреть и... А собственно, что вы должны были сделать? Не болеть? Не брать больничный? Может, сразу не рождаться, чтобы не приносить государству столько забот?

Напомню, согласно Минздраву, в Беларуси в конце 2024 года работали почти 48 тысяч врачей, а еще четырех тысяч – не хватало. Недостатком специалистов именно в детских поликлиниках удивить вообще трудно – в областном городе в детской поликлинике может не быть, например, хирурга. Вообще никакого – ни по распределению, ни пенсионера, который продолжает работать, никого. А очереди к педиатрам напоминают трехглавого дракона: одна очередь с талонами, вторая – без талонов, третья – поставить подпись на документе.

То есть проблемы одновременно две: и объективная нехватка медиков, и крайне нерациональный подход государства к тому, как нужно использовать их время. Устранить первую проблему, конечно, сложнее – для этого нужно повышать зарплаты, улучшать условия работы, оборудование в клиниках и вообще прекратить массовые репрессии в стране. Но без огромных денег и даже при нынешнем политическом кризисе можно перераспределять нагрузку и освобождать врачей от лишних обязанностей.

То, что медицинская система в нашей стране очень забюрократизирована, я понимала еще живя в Беларуси, но только после отъезда в Латвию я осознала, насколько это катастрофически. Оказывается, получить новый рецепт на лекарства, которые нужно принимать постоянно, можно по телефону либо мессенджеру. Чтобы узнать результаты анализов, не нужно записываться на отдельный прием – их можно увидеть онлайн независимо от того, в какой лаборатории брали биоматериал. Даже чтобы открыть или закрыть больничный, иногда не обязательно приходить в клинику – это тоже можно сделать онлайн. Так же можно получить направления на обследования и к узким специалистам.

Я в Риге вижу свою терапевтку только тогда, когда нужен осмотр или когда накопилось много вопросов, их нужно все обсудить и придумать какой-то план. Все остальное решается звонком медсестре. В спорные моменты медсестра переспрашивает что-то у врача, и та либо дает добро, чтобы оформить что-то онлайн, либо все же просит прийти и поговорить лично. И да, здесь тоже не хватает медиков и система очень далека от идеала. И я понимаю, что для максимальной автоматизации нужно много денег. Но можно же разгружать врачей хоть как-то? Так может и дойдем до того, что прием у педиатра в поликлинике будет дольше 10 минут.

Первые шаги на пути к дигитализации в Беларуси уже предпринимаются, но они такие слабые, что давать им хорошую оценку в 2025 году как-то сложновато. Например, давно уже разработана система для электронных рецептов, но пользоваться ими до сих пор можно не во всех аптеках. Узнать без визита в аптеку, сколько, например, осталось невыкупленных лекарств из выписанных рецептов, тоже нельзя. Все в каком-то зачаточном состоянии. До конца этого года обещают запустить национальную систему электронного здравоохранения. Ну что ж, ждем!

А пока что просто напоминание чиновникам от медицины и пропагандистам от Лукашенко: в том, что медицинская система в Беларуси так плохо работает, виноваты именно вы – люди, которые привели ее в это состояние. И никакие ваши попытки перекладывать ответственность с больной головы на здоровую не отменят этой реальности.

Наста Захаревич, «Белсат»

