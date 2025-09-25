Bloomberg: Индия просит США разрешить покупку иранской нефти вместо российской 25.09.2025, 14:38

Стали известны подробности переговоров.

Почти 90% потребностей Индии в нефти покрываются импортом. Дешевую российскую нефть хотят заместить такой же дешевой иранской.

Об этом сообщает Bloomberg.

Индийские чиновники вновь заявили администрации Дональда Трампа, что значительное сокращение импорта российской нефти якобы возможно только при условии разрешения на закупки у Ирана и Венесуэлы.

Делегация, посетившая США на этой неделе, подтвердила этот запрос на встречах с американскими представителями, сообщили источники, знакомые с переговорами.

По их словам, индийская сторона подчеркнула, что одновременное прекращение поставок нефти из России, Ирана и Венесуэлы может вызвать рост мировых цен.

Давление Вашингтона

Поездка индийских представителей в США состоялась после того, как Вашингтон ввел жесткие тарифы против страны за торговлю нефтью с Россией. Несмотря на санкции, Индия продолжает закупать российскую нефть, хотя и в меньших объемах.

Министр торговли Индии Пиюш Гойял заявил в Нью-Йорке, что страна намерена увеличить закупки американской нефти и газа. «Наши цели в области энергетической безопасности будут в значительной степени связаны с США», - подчеркнул он.

Российская нефть и импорт Индии

Россия была вынуждена продавать нефть со скидкой после того, как многие страны отказались от торговли с Москвой из-за войны против Украины.

Почти 90% потребностей Индии в нефти покрываются импортом, и более дешевые российские поставки помогли снизить получить сверхприбыли. Аналогичные скидки могла бы дать и нефть из Ирана и Венесуэлы.

Индия прекратила закупки иранской нефти в 2019 году, а крупнейшая частная компания Reliance Industries Ltd. в этом году остановила импорт из Венесуэлы из-за ужесточения американских санкций. Дополнительные закупки на Ближнем Востоке возможны, но они окажутся дороже.

Цены и перспективы рынка

По данным Минторга Индии, в июле средняя цена российской нефти составила 68,90 долларов за баррель. Для сравнения, нефть из Саудовской Аравии обошлась в 77,50 долларов, а из США - в 74,20 долларов.

Индия остается крупнейшим покупателем российской нефти, поставляемой танкерами, тогда как Китай лидирует по общему объему закупок, включая трубопроводные поставки.

Рынок нефти в 2026 году может столкнуться с избытком предложения из-за наращивания добычи странами ОПЕК+ и независимыми производителями. Это способно оказать давление на мировые цены.

Президент США Дональд Трамп в своем выступлении на Генассамблее ООН назвал Индию и Китай крупнейшими спонсорами войны России против Украины, поскольку эти две страны покупают основной объем российской нефти.

В августе Дональд Трамп ввел 50% тариф на Нью-Дели из-за поставок российской нефти в Индию. Он обвинил бизнес в «наживе» и заговорил о «войне Моди».

