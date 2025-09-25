Медведев занервничал из-за заявления Зеленского о бомбоубежищах для Кремля 4 25.09.2025, 14:55

2,418

Дмитрий Медведев

Экс-президент России обратился в том числе к США.

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации, бывший президент Дмитрий Медведев ответил угрозой на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что кремлевские чиновники должны знать, где ближайшее бомбоубежище.

В своем заявлении, которое цитируют российские СМИ, экс-президент страны-агрессора сказал, что «Россия может применить такое оружие, от которого бомбоубежище не поможет».

Он добавил, что и «американцам об этом следует помнить».

Как известно, Зеленский в интервью Axios рассказал, что он имеет четкую поддержку президента США Дональда Трампа относительно ударов по российским целям, в частности по энергетической инфраструктуре и предприятиям, которые производят оружие. Также он намекнул, что и «центры российской власти, такие как Кремль, являются важными на столе переговоров».

«Они должны знать, где находятся бомбоубежища. Им это нужно. Если они не остановят войну, им это будет нужно в любом случае. Они должны знать, что мы в Украине ежедневно будем отвечать. Если они атакуют нас - мы им ответим», - сказал Зеленский.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com