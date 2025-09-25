Медведев занервничал из-за заявления Зеленского о бомбоубежищах для Кремля

Медведев занервничал из-за заявления Зеленского о бомбоубежищах для Кремля4
Экс-президент России обратился в том числе к США.
Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации, бывший президент Дмитрий Медведев ответил угрозой на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что кремлевские чиновники должны знать, где ближайшее бомбоубежище.
В своем заявлении, которое цитируют российские СМИ, экс-президент страны-агрессора сказал, что «Россия может применить такое оружие, от которого бомбоубежище не поможет».
Он добавил, что и «американцам об этом следует помнить».
Как известно, Зеленский в интервью Axios рассказал, что он имеет четкую поддержку президента США Дональда Трампа относительно ударов по российским целям, в частности по энергетической инфраструктуре и предприятиям, которые производят оружие. Также он намекнул, что и «центры российской власти, такие как Кремль, являются важными на столе переговоров».
«Они должны знать, где находятся бомбоубежища. Им это нужно. Если они не остановят войну, им это будет нужно в любом случае. Они должны знать, что мы в Украине ежедневно будем отвечать. Если они атакуют нас - мы им ответим», - сказал Зеленский.