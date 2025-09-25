Назван напиток, способный защитить печень от ожирения 2 25.09.2025, 14:55

1,912

Также он оздоровит кишечник.

Порошковый зеленый чай матча может эффективно защищать печень от повреждений, вызванных потреблением жирной и сладкой пищи. К такому выводу пришли ученые из Японии и Тайваня. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

В рамках исследования крысам с метаболическими нарушениями давали добавки с матча в разных дозировках. У животных, получавших чайный порошок, наблюдалось заметное снижение отложений жира в печени, улучшение чувствительности к инсулину и снижение воспалительных процессов.

Особенно выраженный эффект был зафиксирован при высокой дозе: у таких крыс снижались уровни триглицеридов в крови и печени. Также у грызунов в организме концентрация воспалительных цитокинов — молекул, участвующих в развитии воспаления.

Кроме того, добавление матча повлияло на микробиом кишечника. В частности, увеличилось количество полезных бактерий, таких как Akkermansia и Faecalibacterium. Они известны своей ролью в поддержании метаболического здоровья и противовоспалительного баланса.

Авторы исследования подчеркивают, что регулярное употребление матча может быть перспективным способом замедления прогрессирования неалкогольной жировой болезни печени — состояния, все чаще встречающегося на фоне несбалансированного питания и ожирения. Также напиток может способствовать нормализации уровня сахара и жиров в крови.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com