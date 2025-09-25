Как будут меняться цены на жилье в Минске в ближайшем будущем 25.09.2025, 15:08

Прогноз эксперта.

В настоящее время цены на жилье в Минске достигли пика, но при этом не стоит ожидать резкого удешевления недвижимости. Такое мнение высказала генеральный директор группы компаний «А-100 Девелопмент» Анна Ястребова на встрече с журналистами, пишет myfin.by.

По словам Анны Ястребовой, компания «А-100» с 2010 года анализирует динамику цен на жилье в Минске, и в настоящее время цены соответствуют осени 2013 года.

– Если сравнить 2013-й и 2025-й, а также смотреть на то, как повели себя цены после 2013 года, – не стоит ожидать существенного падения стоимости квадратного метра при прочих равных условиях, которые мы видим сегодня. Почему? В прошлый раз мы хоть и видели стремительное снижение цен [в 2014–2015 годах], на это повлияло резкое снижение курса белорусского рубля и рост курса доллара. Плюс ко всему рынок был насыщен большим количеством квартир при высокой конкуренции [среди застройщиков]. На сегодняшний день ситуация у нас следующая: количество квартир у нас существенно ниже спроса, конкуренция ниже – практически в два раза.

Почему так сильно выросли цены в 2025 году? Во-первых, сейчас на рынок влияет отложенный потребительский спрос 2020 года. Во-вторых, изменилась ситуация с кредитованием. Также выросла себестоимость жилья (в том числе из-за санкций подорожала логистика, стройматериалы), у белорусов выросли зарплаты – в частности, у строителей за 2024 год заработная плата стала больше на 25 %. Еще одна причина более высоких цен – повышенный спрос на квартиры небольшого метража.

– При влиянии всех этих факторов мы не ожидаем существенного снижения стоимости квартир, – поясняет Анна и добавляет: – Дальнейшего роста цен на жилье, скорее всего, не предвидится.

