Квентин Тарантино назвал самый недоцененный фильм 1 25.09.2025, 15:28

1,884

Квентин Тарантино

Режиссер считает его вершиной студийного кинематографа.

Знаменитый режиссер Квентин Тарантино считает, что даже классические фильмы могут быть недооцененными. В своей книге режиссер заявил, что картина «Аллея кошмаров» (1947) режиссера Эдмунда Гулдинга — один из таких примеров, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

Фильм, провалившийся в прокате и получивший сдержанные отзывы критиков, позже был признан образцом жанра нуар. Однако, по мнению Тарантино, даже сегодня он не занимает того места, которого заслуживает. «Несмотря на то что фильм справедливо считается классикой, я все еще думаю, что он недооценен. Для меня это вершина студийного кинематографа», — написал режиссер.

Он отметил, что главный актер Тайрон Пауэр, которого он обычно недолюбливал, в этой картине показал себя «феноменально». А сценарий Тарантино назвал одним из лучших в истории Голливуда.

Режиссер также провел параллели с итальянским неореализмом, подчеркнув, что фильм 20th Century Fox сильно отличался от стандартных жанровых лент Голливуда 1940-х, которые редко стремились к экспериментам.

Современной аудитории название «Аллея кошмаров» чаще знакомо по версии режиссера Гильермо дель Торо 2021 года, которая получила четыре номинации на «Оскар», но также провалилась в прокате. Сам дель Торо уточнял, что его фильм — это новая адаптация романа Уильяма Линдсея Грэшэма, а не ремейк оригинала.

Высокая оценка Тарантино придает классическому нуару новое звучание, подтверждая, что некоторые шедевры требуют времени, чтобы их величие было по-настоящему оценено.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com