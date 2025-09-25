Белорусский хоккеист планирует получить паспорт экзотической страны

Белорусский хоккеист планирует получить паспорт экзотической страны1
Дебют может состояться уже на чемпионате мира 2028 года.
Белорусский хоккейный защитник Денис Черевач рассматривает возможность смены спортивного гражданства.
Согласно информации телеграм-канала «Хоккейная экзотика», 31-летний хоккеист планирует переезд в Кувейт для получения паспорта этой страны. Это даст ему право выступать за национальную сборную Кувейта.
По предварительным данным, дебют Черевача может состояться уже на чемпионате мира 2028 года.
У защитника большой игровой опыт как в Беларуси, так и за ее пределами. Он выступал за клубы «Неман» (Гродно), «Лида», «Металлург» (Жлобин) и «Локомотив» (Орша).
Последние два сезона Черевач провел за границей — в казахстанском «Кулагере» и турецком «Истанбуле».