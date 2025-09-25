Белорусский хоккеист планирует получить паспорт экзотической страны 1 25.09.2025, 15:39

Денис Черевач

Дебют может состояться уже на чемпионате мира 2028 года.

Белорусский хоккейный защитник Денис Черевач рассматривает возможность смены спортивного гражданства.

Согласно информации телеграм-канала «Хоккейная экзотика», 31-летний хоккеист планирует переезд в Кувейт для получения паспорта этой страны. Это даст ему право выступать за национальную сборную Кувейта.

По предварительным данным, дебют Черевача может состояться уже на чемпионате мира 2028 года.

У защитника большой игровой опыт как в Беларуси, так и за ее пределами. Он выступал за клубы «Неман» (Гродно), «Лида», «Металлург» (Жлобин) и «Локомотив» (Орша).

Последние два сезона Черевач провел за границей — в казахстанском «Кулагере» и турецком «Истанбуле».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com