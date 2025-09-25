закрыть
25 сентября 2025, четверг, 16:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусский хоккеист планирует получить паспорт экзотической страны

1
  • 25.09.2025, 15:39
Белорусский хоккеист планирует получить паспорт экзотической страны
Денис Черевач

Дебют может состояться уже на чемпионате мира 2028 года.

Белорусский хоккейный защитник Денис Черевач рассматривает возможность смены спортивного гражданства.

Согласно информации телеграм-канала «Хоккейная экзотика», 31-летний хоккеист планирует переезд в Кувейт для получения паспорта этой страны. Это даст ему право выступать за национальную сборную Кувейта.

По предварительным данным, дебют Черевача может состояться уже на чемпионате мира 2028 года.

У защитника большой игровой опыт как в Беларуси, так и за ее пределами. Он выступал за клубы «Неман» (Гродно), «Лида», «Металлург» (Жлобин) и «Локомотив» (Орша).

Последние два сезона Черевач провел за границей — в казахстанском «Кулагере» и турецком «Истанбуле».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

О чем говорят новые заявления Путина
О чем говорят новые заявления Путина Виталий Портников
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным!
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным! Ника Сандрос
Эскалация неизбежна
Эскалация неизбежна Гарри Каспаров
Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников