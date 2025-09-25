закрыть
По всей Беларуси продолжают появляться новые «Табакерки»

2
  • 25.09.2025, 16:16
  • 1,034
По всей Беларуси продолжают появляться новые «Табакерки»

Как расширяется бизнес семьи одного из «кошельков» Лукашенко.

Сеть «Табакерки» продолжает расти. Посмотрели, как этот рынок делят два игрока. Речь про компанияю «Энерго-Оил» семьи бизнесмена Алексея Олексина и фирму «Табак», которой с прошлого года перешла часть киосков, отмечает «Зеркало».

За компаний «Энерго-Оил», которая принадлежит семье «кошелька» Лукашенко Алексея Олексина, сейчас числится более 2170 торговых объектов. Это следует из данных Торгового реестра. Из них 2067 — это киоски, 18 магазинов, а остальные — неизолированные торговые объекты.

При этом 75 объектов начали работать в этом году, еще 50 — в прошлом.

У торговой компании «Табак», которая теперь тоже владеет частью «Табакерок», значится 604 киоска. Практически все они перешли организации в прошлом и этом году.

Кому принадлежит компания «Энерго-Оил»

Сетью киосков «Табакерка» ранее управляла компания «Энерго-Оил» семьи Алексея Олексина. Сам бизнесмен, которого называют приближенным к Лукашенко, находится под санкциями как один из «кошельков» политика. В январе 2021 года стало известно, что Олексин переписал компании на сыновей, предположительно, опасаясь санкций. На тот момент в схеме бенефициарных собственников на сайте «МТБанка» было указано, что по 40% доли в «Энерго-Оил» приходится на Виталия и Дмитрия Олексиных, еще 20% — на Инну Олексину (жену бизнесмена).

В августе 2021 года и сама компания «Энерго-Оил» также оказалась под санкциями. А в апреле 2022 года указом Лукашенко бизнес Олексина исключили из списка компаний, имеющих исключительное право на импорт табачного сырья и изделий.

В начале октября 2024 года в Гродно и Барановичах массово закрылись киоски сети «Табакерка». В филиалах компании «Энерго-Оил» в Гродно и Бресте объясняли это реорганизацией предприятия, мол, оно делится на два. Сотрудники компании заверили, что через несколько недель киоски заработают на прежних местах.

В ноябре 2024 года табачные киоски уже работали. Однако ими владели разные компании: часть принадлежит СЗАО «Энерго-Оил», а некоторые переоформлены на ТУП «Табак».

