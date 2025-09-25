По всей Беларуси продолжают появляться новые «Табакерки»2
- 25.09.2025, 16:16
Как расширяется бизнес семьи одного из «кошельков» Лукашенко.
Сеть «Табакерки» продолжает расти. Посмотрели, как этот рынок делят два игрока. Речь про компанияю «Энерго-Оил» семьи бизнесмена Алексея Олексина и фирму «Табак», которой с прошлого года перешла часть киосков, отмечает «Зеркало».
За компаний «Энерго-Оил», которая принадлежит семье «кошелька» Лукашенко Алексея Олексина, сейчас числится более 2170 торговых объектов. Это следует из данных Торгового реестра. Из них 2067 — это киоски, 18 магазинов, а остальные — неизолированные торговые объекты.
При этом 75 объектов начали работать в этом году, еще 50 — в прошлом.
У торговой компании «Табак», которая теперь тоже владеет частью «Табакерок», значится 604 киоска. Практически все они перешли организации в прошлом и этом году.
Кому принадлежит компания «Энерго-Оил»
Сетью киосков «Табакерка» ранее управляла компания «Энерго-Оил» семьи Алексея Олексина. Сам бизнесмен, которого называют приближенным к Лукашенко, находится под санкциями как один из «кошельков» политика. В январе 2021 года стало известно, что Олексин переписал компании на сыновей, предположительно, опасаясь санкций. На тот момент в схеме бенефициарных собственников на сайте «МТБанка» было указано, что по 40% доли в «Энерго-Оил» приходится на Виталия и Дмитрия Олексиных, еще 20% — на Инну Олексину (жену бизнесмена).
В августе 2021 года и сама компания «Энерго-Оил» также оказалась под санкциями. А в апреле 2022 года указом Лукашенко бизнес Олексина исключили из списка компаний, имеющих исключительное право на импорт табачного сырья и изделий.
В начале октября 2024 года в Гродно и Барановичах массово закрылись киоски сети «Табакерка». В филиалах компании «Энерго-Оил» в Гродно и Бресте объясняли это реорганизацией предприятия, мол, оно делится на два. Сотрудники компании заверили, что через несколько недель киоски заработают на прежних местах.
В ноябре 2024 года табачные киоски уже работали. Однако ими владели разные компании: часть принадлежит СЗАО «Энерго-Оил», а некоторые переоформлены на ТУП «Табак».