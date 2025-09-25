В Минске начинают включать отопление 25.09.2025, 16:48

В объектах первой очереди.

В Мингорисполкоме сообщили о старте отопительного сезона: с 25 сентября в Минске началось подключение объектов первой очереди.

В первую очередь тепло поступит в детские сады и школы, лечебно-профилактические и медицинские учреждения, организации социального обеспечения. Также отопление подадут в специализированные учебно-спортивные заведения, музеи, государственные архивы, библиотеки и гостиницы.

Подключение остальных потребителей — жилого фонда и других организаций — будет осуществляться поэтапно, в зависимости от погодных условий. Сначала отопление включают в соцучреждениях при +10°C три дня подряд, а в жилых домах — если температура держится не выше +8°C. Решение об этом принимает местная власть.

Отметим, в прошлом году отопительный сезон в Минске начался 4 октября.

