закрыть
25 сентября 2025, четверг, 16:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске начинают включать отопление

  • 25.09.2025, 16:48
В Минске начинают включать отопление

В объектах первой очереди.

В Мингорисполкоме сообщили о старте отопительного сезона: с 25 сентября в Минске началось подключение объектов первой очереди.

В первую очередь тепло поступит в детские сады и школы, лечебно-профилактические и медицинские учреждения, организации социального обеспечения. Также отопление подадут в специализированные учебно-спортивные заведения, музеи, государственные архивы, библиотеки и гостиницы.

Подключение остальных потребителей — жилого фонда и других организаций — будет осуществляться поэтапно, в зависимости от погодных условий. Сначала отопление включают в соцучреждениях при +10°C три дня подряд, а в жилых домах — если температура держится не выше +8°C. Решение об этом принимает местная власть.

Отметим, в прошлом году отопительный сезон в Минске начался 4 октября.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Великая «битва за Молдову»
Великая «битва за Молдову» Петр Олещук
О чем говорят новые заявления Путина
О чем говорят новые заявления Путина Виталий Портников
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным!
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным! Ника Сандрос
Эскалация неизбежна
Эскалация неизбежна Гарри Каспаров