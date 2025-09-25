«Его мужество и решимость всех нас вдохновляют» 25.09.2025, 16:55

Алесь Беляцкий

Фото: Сергей Гриц

Европарламент поздравил Алеся Беляцкого с днем рождения.

Глава делегации Европейского парламента по связям с Беларусью Малгожата Госевска, а также ее заместители — евродепутаты Томас Тобе и Михал Кабоско — выпустили заявление (перевод — сайт Charter97.org).

«Сегодня мы отмечаем 63-й день рождения Алеся Беляцкого — человека, чья жизнь воплощает в себе мужество, стойкость и непоколебимую преданность делу свободы и человеческого достоинства. Более четырех десятилетий Алесь Беляцкий находится в авангарде борьбы Беларуси за демократию, вдохновляя не только своих соотечественников, но и тысячи людей по всей Европе и миру.

Когда в 1990-х годах в Беларуси укреплялась диктатура, Алесь Беляцкий отказался молчать. В ответ на жестокие репрессии против мирных демонстрантов он основал правозащитный центр «Вясна», чтобы поддерживать политзаключенных и их семьи. То, что начиналось как акт солидарности в темные времена, выросло в одну из ведущих правозащитных организаций, документирующих нарушения, пытки и преступления властей.

Режим неоднократно пытался его заставить замолчать. В 2011 году он был заключен в тюрьму по сфабрикованным обвинениям. В 2021 году, после массовых протестов против сфальсифицированных президентских «выборов», он был снова арестован и до сих пор остается за решеткой.

Алесь Беляцкий — один из немногих в истории лауреатов Нобелевской премии мира, удостоенных этой чести, находясь за решеткой за свою законную деятельность и борьбу за демократию и права человека. Вместе с «Вясной» он был отмечен множеством международных наград за выдающийся вклад в защиту прав человека. И все же — несмотря на это мировое признание — о его судьбе в Беларуси сегодня говорят слишком мало.

В данный момент Алесь Беляцкий отбывает срок в исправительной колонии № 9 в Горках Могилевской области — учреждении, известном своим крайне жестким режимом содержания заключенных. У нас нет подтвержденных данных о его состоянии здоровья. Его держат в полной изоляции — лишают права на переписку и свидания. Его семья была вынуждена бежать из Беларуси из-за политических преследований, они не могут отправлять ему посылки или оказывать финансовую помощь. Жестокие и унижающим условия призваны сломить его дух.

Европейский парламент давно поддерживает Алеся Беляцкого и всех тех, кто борется за демократическую Беларусь. В 2020 году белорусская демократическая оппозиция, среди лидеров которой был и Алесь Беляцкий, получила Премию Сахарова за свободу мысли — символ признания их мужества и подтверждение нашей общей приверженности их делу. С тех пор Европарламент требовал его освобождения, осуждал репрессии против гражданского общества и выражал солидарность со всеми политзаключенными Беларуси.

В этот день мы вновь повторяем наши требования. Мы требуем немедленного и безусловного освобождения Алеся Беляцкого и всех других политических заключенных. Продолжающиеся преследования, бесчеловечное обращение и попытки заставить замолчать демократические голоса Беларуси недопустимы.

Сегодня Алесь Беляцкий не может отметить свой день рождения в кругу семьи и друзей. Но он не один. Его мужество, достоинство и решимость продолжают вдохновлять нас всех, и мы обязуемся продолжать его борьбу — до того дня, когда Беларусь обретет свободу.

С днем рождения, Алесь! Твоя отвага освещает путь к лучшему будущему!»

