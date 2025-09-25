МИД Украины сделал новое заявление про переговоры с РФ 25.09.2025, 17:12

1,664

Мирный процесс не в тупике.

Украина не находится в тупике в мирном процессе. Переговоры с партнерами относительно гарантий безопасности и других важных вещей не останавливаются.

Об этом первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислиц заявил в интервью «Укринформу».

- Это не тупик. Это то, где мы находимся сегодня в условиях, когда руководство диктаторской страны не проявляет никаких признаков желания вести переговоры о мире, несмотря на весь тот аудиоспам, который звучит из уст Пескова, Захаровой и других, - сказал Кислица.

По его словам, это не означает, что между Украиной и партнерами остановились или зашли в тупик переговоры по гарантиям безопасности и «других важных вещей, которые можно сделать независимо от того, готова ли Россия в данный момент идти на нормальные мирные переговоры».

Первый замминистра отметил, что Украина вместе с партнерами не должна ждать мира, чтобы создать сильную армию как один из элементов гарантии безопасности или производить оружие или восстанавливать экономику в Украине.

Он добавил, что членство Украины в ЕС должно быть частью гарантий безопасности.

- Это же не просто прихоть или политическое желание. Мы это рассматриваем как часть экономической стабильности и экономической силы Украины, потому что ЕС - это прежде всего вопрос экономики и торговли", - пояснил Кислица.

Он также отметил, что важным элементом, который сделал разговоры с партнерами более предметными, стало подтверждение готовности США быть частью гарантий безопасности.

- Ведь многие вещи, в том числе в военной и военно-политической сферах, без американской поддержки невозможны. О них не было смысла говорить, если европейские страны не будут уверены, что американцы вместе с нами, - подчеркнул первый замминистра.

