закрыть
25 сентября 2025, четверг, 17:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Самой возрастной работающей белоруске — 96 лет

5
  • 25.09.2025, 17:16
  • 1,582
Самой возрастной работающей белоруске — 96 лет
Иллюстративное фото

Статистика от Мингорисполкома.

В Беларуси сегодня проживает около 600 человек, которым исполнилось 100 лет и больше. Больше всего долгожителей — в Минске: в столице таких жителей 118.

Об этом агентству «Минск-Новости» рассказала заместитель председателя комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома Ольга Василевская накануне Дня пожилого человека.

Самым старшим минчанкам сейчас по 107 лет. При этом людей старше 90 лет в городе насчитывается 7324. Среди них 17 человек до сих пор работают: 14 мужчин и 3 женщины.

По словам Василевской, «люди золотого возраста» сохраняют активность, оптимизм и желание быть полезными обществу. А самой возрастной работающей пенсионерке Минска — 96 лет.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Великая «битва за Молдову»
Великая «битва за Молдову» Петр Олещук
О чем говорят новые заявления Путина
О чем говорят новые заявления Путина Виталий Портников
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным!
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным! Ника Сандрос
Эскалация неизбежна
Эскалация неизбежна Гарри Каспаров