Самой возрастной работающей белоруске — 96 лет

Самой возрастной работающей белоруске — 96 лет5
- 25.09.2025, 17:16
- 1,582
Статистика от Мингорисполкома.
В Беларуси сегодня проживает около 600 человек, которым исполнилось 100 лет и больше. Больше всего долгожителей — в Минске: в столице таких жителей 118.
Об этом агентству «Минск-Новости» рассказала заместитель председателя комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома Ольга Василевская накануне Дня пожилого человека.
Самым старшим минчанкам сейчас по 107 лет. При этом людей старше 90 лет в городе насчитывается 7324. Среди них 17 человек до сих пор работают: 14 мужчин и 3 женщины.
По словам Василевской, «люди золотого возраста» сохраняют активность, оптимизм и желание быть полезными обществу. А самой возрастной работающей пенсионерке Минска — 96 лет.