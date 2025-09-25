Самой возрастной работающей белоруске — 96 лет 5 25.09.2025, 17:16

1,582

Иллюстративное фото

Статистика от Мингорисполкома.

В Беларуси сегодня проживает около 600 человек, которым исполнилось 100 лет и больше. Больше всего долгожителей — в Минске: в столице таких жителей 118.

Об этом агентству «Минск-Новости» рассказала заместитель председателя комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома Ольга Василевская накануне Дня пожилого человека.

Самым старшим минчанкам сейчас по 107 лет. При этом людей старше 90 лет в городе насчитывается 7324. Среди них 17 человек до сих пор работают: 14 мужчин и 3 женщины.

По словам Василевской, «люди золотого возраста» сохраняют активность, оптимизм и желание быть полезными обществу. А самой возрастной работающей пенсионерке Минска — 96 лет.

