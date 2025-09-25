Украине обеспечат непрерывный поток американского оружия за счет НАТО 25.09.2025, 17:36

Об этом заявил Рютте.

Украина будет непрерывно получать американское оружие, которое профинансируют страны НАТО в рамках инициативы PURL.

Как передает РБК-Украина, об этом в интервью Fox News заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Рютте напомнил, что на пакеты американское оружия для Украины страны НАТО выделили уже 2 млрд долларов. Другие пакеты помощи находятся на рассмотрении.

- Вы увидите непрерывный поток американского оружия в Украину, оплаченный союзниками. И я думаю, что вместе с санкциями, вместе с целевым показателем в 5%, которые мы в целом будем тратить как НАТО на нашу коллективную оборону, этот большой внешнеполитический успех президента Трампа на саммите НАТО в Гааге в июне в совокупности создает давление на РФ, чтобы она отнеслась к этому всерьез и прекратила свои действия, - отметил генсек.

Рютте также обратил внимание, что Россия сейчас теряет за один месяц столько людей, сколько Советский Союз потерял за 10 лет в Афганистане.

- Можете себе представить? 10 лет в Афганистане - это столько же, сколько теперь за один месяц в Украине. Это становится безумием, - добавил он.

