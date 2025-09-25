Лукашенко снова заговорил о второй АЭС в Беларуси 3 25.09.2025, 18:01

иллюстративное фото

Диктатор поднимет этот вопрос на встрече с Путиным.

Александр Лукашенко заявил о планах договориться с диктатором России Владимиром Путиным о строительстве в Беларуси второй АЭС. Об этом он заявил в своем выступлении в Москве на Глобальном атомном форуме 25 сентября.

— Мы с Владимиром Владимировичем завтра посоветуемся, поговорим и примем решение о строительстве второй атомной станции в Республике Беларусь, — сказал Лукашенко.

По его словам, в Минске «нет вопросов, кто будет строить эту станцию»:

— Мы будем ее строить вместе с россиянами. Потому что они научили нас это делать. И уже мы по просьбе «Росатома» кое-где в отдельных государствах участвуем в строительстве подобных станций, — добавил узурпатор.

Он также попросил российскую госкорпорацию «Росатом» не уходить из Беларуси и предложил «возобновить движение» по имеющемуся в стране ядерному центру.

— Я его (ядерный центр. — Прим. ред.) сохранил, каким он мне достался с советских времен. Там под контролем Гросси (глава МАГАТЭ. — Прим. ред.) находится немало хороших материалов, — заявил Лукашенко.

Напомним, в конце марта в Минэнерго нашей страны заявляли, что ведется подготовка к техническим переговорам с Россией о строительстве в Беларуси второй атомной электростанции.

Ранее Александр Лукашенко на переговорах с Владимиром Путиным в Кремле 13 марта этого года попросил, чтобы «Росатом» построил в Беларуси еще одну АЭС.

Такую идею Лукашенко озвучивал и ранее. Недавно он заговорил об этом во время посещения Минского технопарка. Еще в августе 2023 года он отметил, что станцию можно было бы построить на востоке страны. Заместитель Минэнерго России Павел Сниккарс на это ответил, что в России к инициативе относятся «сдержанно и с осторожностью». В октябре того же года Лукашенко повторил свое предложение, добавив, что вторая АЭС была бы для страны «очень-очень выгодной». При этом у экспертов целесообразность появления второй АЭС в Беларуси вызывает вопросы.

Под возведение БелАЭС Минск получил от России кредит на 10 млрд долларов (который пока потратили не весь), плюс около 10% стоимости проекта планировалось потратить из бюджета Беларуси. В 2019 году Александр Лукашенко оценивал стоимость проекта в 7 млрд долларов.

В апреле этого года стало известно, что рассматриваются два места для строительства второй АЭС в Беларуси — допблок БелАЭС в Островце и новая АЭС в Могилевской области.

