25 сентября 2025, четверг, 19:36
Макгрегор похвастался гонораром за участие в турнире UFC у Белого дома

  • 25.09.2025, 18:24
  • 1,226
Конор Макгрегор

Ирландский боец получит круглую сумму.

Ирландский боец смешанного стиля (MMA), бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор похвастался гонораром за участие в турнире UFC, который пройдет на территории Белого дома в Вашингтоне. Об этом он сообщил в своем аккаунте в соцсети X.

«100 миллионов долларов за бой у Белого дома и 100 «золотых виз» США для семьи и друзей. С нетерпением жду возможности снова развлечь бойцовский мир», — написал он.

Турнир должен состояться в 2026 году. Отмечается, что президент США Дональд Трамп выразил готовность предоставить свою резиденцию для проведения боя в честь 250-летия со дня подписания Декларации о независимости США. Детали турнира пока не известны.

Золотая виза — инициатива Трампа, которая позволяет инвесторам получить вид на жительство в США. Для этого потенциальным обладателям необходимо вложить не менее пяти миллионов долларов в экономику страны.

Последний бой Макгрегор провел летом 2021 года, уступив американцу Дастину Порье техническим нокаутом. Ирландец получил перелом ноги и после этого не принимал участия в поединках.

