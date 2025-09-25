закрыть
25 сентября 2025, четверг, 19:36
Ди Каприо сделал неожиданное признание о своем имени

  • 25.09.2025, 18:54
Ди Каприо сделал неожиданное признание о своем имени

Известному актеру предлагали взять псевдоним.

Американский актер Леонардо Ди Каприо признался, что в начале карьеры ему рекомендовали взять псевдоним. Об этом пишет People.

Оскароносный актер сообщил, что продюсеры сочли его имя слишком «этническим», хотя сам он не понял, что это значит. Когда Леонардо было 12 лет, его агент предложил задуматься о псевдониме, чтобы стать более востребованным.

«Он сказал: «Иначе тебя никогда никто не наймет. Твое новое имя — Ленни Уильямс», — рассказал Ди Каприо.

По словам артиста, фамилия Уильямс была предложена из-за его полного имени — Леонардо Вильгельм Ди Каприо. Отец актера Джордж выступил резко против такого решения, заявив, что мальчик возьмет псевдоним «только через его труп».

