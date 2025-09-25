Белоруска нашла в упаковке скумбрию «не того рисунка» 25.09.2025, 19:10

1,540

В чем нюанс?

Девушка пожаловалась в тиктоке на японскую скумбрию одного из популярных белорусских производителей, которая, по её мнению, скумбрией не является. «Подмену» покупательница заметила только после того, как открыла упаковку. Её удивил как внешний вид рыбы — слишком большой размер кусков и рисунок на спинке, так и её вкус — слишком насыщенный рассол. Издание Telegraf.news попыталось разобраться, действительно ли там была подмена.

«Скумбрия японская, куски специальные» — такое название указал на упаковке своего продукта производитель, чем и ввел покупательницу в заблуждение. Девушка решила, что речь идет о каком-то особом рецепте приготовления маринада для рыбы, но все оказалось иначе.

Открыв упаковку, покупательница сразу заподозрила неладное. По ее словам, куски рыбы оказались больше, «рисунок не тот» на спинке рыбы, возле позвоночника, отличающийся от характерного для скумбрии. Вкус девушке тоже показался непривычным и «ужасно невкусным».

В итоге покупательница пришла к выводу, что производитель под видом скумбрии продал ей макрель, а скрыть «подмену» пытался большим количеством специй и соли в маринаде, чтобы перекрыть более резкий запах другого вида рыбы.

«Я погуглила: скумбрия японская — это и есть якобы та самая макрель. Так и пишите: «макрель, куски специальные», и это будет правильно», — раскритиковала девушка производителя.

В комментариях под роликом зрители разделились на два лагеря. Первые утверждали, что скумбрия и макрель — это два названия одной и той же рыбы.

«30 лет технологом в море работал, вы сможете отличить скумбрию из южной части Атлантического океана от северной части Атлантического океана? Покупал я эту макрель, по-нашему скумбрия, макрелью называют в Испании и Португалии. Единственное, с чем соглашаюсь, это то, что рассол приготовлен неправильно, так как не учитывается жирность макрели. Вас никто не обманул, она приготовлена по техническим условиям, утвержденным на производстве», — написал один из зрителей.

Другие все же поддержали автора, отметив, что эти две рыбы совсем разные, по крайней мере по вкусу.

«Вы меня навели на истину. Никогда не задумывалась, думаю, почему скумбрия в последнее время такая невкусная?» — отметила одна из зрительниц.

Что же это на самом деле за «японская скумбрия»?

Скумбрия, японская скумбрия и макрель — это на самом деле три разных вида рыбы, хотя и родственные. Все они относятся к семейству скумбриевых. Под скумбрией у нас обычно понимают атлантическую скумбрию. Это самый жирный вид из всех трех и поэтому многие считают ее самой вкусной. Японская скумбрия немного менее жирная, а макрель — самая сухая, поэтому ее рекомендуют при диетическом питании.

Спорить о вкусах не стоит, а вот про внешние отличия трех видов можно поговорить. Легче всего отличить от скумбрии действительно макрель. На сайте одного из российских производителей рыбы указано, что эти два вида отличаются четко — макрель больше, имеет более удлиненное тело, мощные челюсти с крупными треугольными зубами и более острую форму головы. Однако от покупателей все это очень просто скрыть, а вот что скрыть не удастся, так это характерный рисунок на спинке:

у макрели вся спинка в темных пятнах и полосках, которые частично заходят на живот;

у скумбрии на спинке есть только четкие фирменные «тигровые» полоски.

Отличить по внешним признакам атлантическую и японскую скумбрию, как отмечает тот же российский производитель, для обычного человека практически невозможно — существенных отличий у них просто нет. Виды отличаются только разной степенью жирности и, собственно, происхождением.

Как понятно из названия, родина японской скумбрии — Японское, Желтое море и Тихий океан у берегов Японии. Этот вид также иногда встречается в Охотском море. Российские компании добывают ее в небольшом количестве у Курильских островов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com