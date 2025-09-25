закрыть
New York Post: Заявление Трампа о «бумажном тигре» базируется на новых данных разведки США

  • 25.09.2025, 19:22
  • 1,076
New York Post: Заявление Трампа о «бумажном тигре» базируется на новых данных разведки США
Дональд Трамп

РФ стремительно движется к экономическому краху и поражению на поле боя.

Заявления президента США Дональда Трампа о том, что Россия является «бумажным тигром», основано на новых данных американской разведки, которые показывают, что РФ стремительно движется к экономическому краху и поражению на поле боя в результате вторжения в Украину. Об этом 24 сентября написала New York Post.

В то же время заявление Трампа о том, что Украина может вернуть все территории, которые в настоящее время временно оккупированы РФ, является последним «стратегическим ходом» главы Белого дома, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров, сообщили источники СМИ, в частности – в Белом доме.

При этом близкий к администрации Трампа собеседник NYP указал, что это «не сигнал о каких-либо существенных изменениях в политике», а «явная и очевидная переговорная тактика, направленная на давление на Россию».

Владимир Зеленский говорил после встречи с Трампом 23 сентября, что тот доверял Владимиру Путину, когда он «рассказывал сказки». Но шаг за шагом Трамп понял, что Путин просто распространяет информацию, которая «далека от реальной ситуации на поле боя и правды», подчеркнул украинский президент. «И сейчас он доверяет мне гораздо больше», – сказал Зеленский.

