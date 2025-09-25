Вернется ли еще в Беларусь тепло? 3 25.09.2025, 20:06

5,652

Синоптики дали ответ.

Сентябрь решил не скучать. Начало недели порадовало почти курортными +29ºC, а уже этой ночью было -4°C.

Оказывается, это лишь разминка. Синоптики предупреждают, что главный погодный «сюрприз» ждет нас как раз в выходные.

Так к чему готовиться: к ранней зиме или прощальному теплу бабьего лета? О подробностях рассказали в Белгидромете, пишет БелТА.

Самая холодная ночь прогнозируется в Беларуси в пятницу, 26 сентября. На большей части страны будут заморозки до -5°C. Местами ожидается от +1 до +4°C. Днем солнце прогреет воздух от +12 до +18°C. Осадков не предвидится.

В субботу, 27-го числа, осадки маловероятны (лишь днем на северо-востоке пройдут кратковременные дожди). В ночные и утренние часы кое-где поджидают туманы и слабый гололед. Температура воздуха ночью составит от +1 до +8°С, на юге республики обещают заморозки от 0 до -4°C. Днем будет от +11 до +18°С.

В воскресенье, 28 сентября, местами возможны кратковременные дожди и слабый туман. Ночью ожидается от +2 до +8°С, днем – от +9 до +16°С.

В начале следующей семидневки также настройтесь на прохладу. В понедельник, 29 сентября, в некоторых районах страны пройдут кратковременные дожди. Ожидаются туман и гололед.

Ночью столбик термометра будет в диапазоне от +1 до +8°С. При прояснениях возможны заморозки – от 0 до -3°C. Днем прогнозируется от +7 до +14°С.

Во вторник и среду, 30 сентября и 1 октября, практически на всей территории республики осадков не предвидится. Исключением станет лишь юг Беларуси, где возможны кратковременные дожди.

Температура воздуха ночью составит от +1 до +7°С, местами заморозки – от 0 до -3°C. Днем будет от +7 до +14°С.

Если коротко, то ночью белорусов ожидает зима, а днем – глубокая осень.

