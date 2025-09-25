Лось, орлан и ягуар стали талисманами футбольного ЧМ-2026
Маскоты «полны радости, энергии и духа единения».
ФИФА показала трех талисманов чемпионата мира 2026 года, которые представляют принимающие турнир США, Канаду и Мексику, — это белоголовый орлан Клатч, лось Мэйпл и ягуар Заю соответственно.
Глава ФИФА Джанни Инфантино отметил, что эти маскоты «полны радости, энергии и духа единения, как и сам чемпионат».
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года. В нем впервые примут участие 48 команд.
Талисманом чемпионата мира 2022 года в Катаре был Лаиб — стилизованный мужской головной платок в арабских странах (куфия).