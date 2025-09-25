закрыть
25 сентября 2025, четверг, 21:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лось, орлан и ягуар стали талисманами футбольного ЧМ-2026

  • 25.09.2025, 20:17
Лось, орлан и ягуар стали талисманами футбольного ЧМ-2026

Маскоты «полны радости, энергии и духа единения».

ФИФА показала трех талисманов чемпионата мира 2026 года, которые представляют принимающие турнир США, Канаду и Мексику, — это белоголовый орлан Клатч, лось Мэйпл и ягуар Заю соответственно.

Глава ФИФА Джанни Инфантино отметил, что эти маскоты «полны радости, энергии и духа единения, как и сам чемпионат».

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года. В нем впервые примут участие 48 команд.

Талисманом чемпионата мира 2022 года в Катаре был Лаиб — стилизованный мужской головной платок в арабских странах (куфия).

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Великая «битва за Молдову»
Великая «битва за Молдову» Петр Олещук
О чем говорят новые заявления Путина
О чем говорят новые заявления Путина Виталий Портников
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным!
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным! Ника Сандрос
Эскалация неизбежна
Эскалация неизбежна Гарри Каспаров